Pastore tedesco si prepara per diventare cane guida, ma viene rimproverato (VIDEO) Questo pastore tedesco si sta preparando per diventare un perfetto cane guida. Viene rimproverato: ecco il motivo

Ryker è un bellissimo esemplare di pastore tedesco, che si allena ogni giorno per poter diventare un perfetto cane guida, un compagno per tutti coloro che hanno problemi a muoversi in modo autonomo. Durante le lezioni viene rimproverato, ecco perché.

Ci sono dei momenti in cui ci troviamo in situazioni nelle quali non vorremmo mai trovarci e non sappiamo come reagire. Magari facciamo un lavoro che non fa per noi. Facciamo i medici, ma abbiamo paura del sangue. Facciamo gli istruttori di volo, ma soffriamo di vertigini. La storia di Riker va proprio in questo senso. Per quanto lui si alleni tutti i giorni per poter diventare un perfetto cane guida, forse non è proprio il cane ideale per svolgere questo delicato incarico per il quale si starebbe preparando.

Riker in realtà ha le giuste dimensioni, è agile, è veloce e il suo naso riesce ad annusare qualsiasi cosa. Hanno iniziato ad addestrarlo per poter diventare un cane di servizio, ma a quanto pare non può soddisfare le aspettative degli istruttuori della Double H Canine Training Academy di Louisville, negli Stati Uniti, che allenano cani guida.

Lui in realtà ha fatto tutto quello che era in suo potere per poter diventare un cane guida con tutte le caratteristiche che servono per aiutare chi ha bisogno. Ma i video dei suoi allenamenti dimostrano che forse la sua strada è un’altra.

I video che dimostrano i primi tentativi di allenamento di Ryker mostrano che si diverte un po’ troppo con le ruote di una sedia a rotelle, con le palline da tennis sistemate in un accessorio per deambulare per non far rumore, mentre non resiste proprio al lancio di una pallina, facendo cadere la persona che doveva proteggere. E non resiste nemmeno a distruggere una bottiglietta dell’acqua.

No, guardando il video si capisce che Ryker è destinato sicuramente ad altro. Chissà cosa fa oggi!