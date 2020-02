Pastore tedesco sta male: la radiografia fa mettere le mani in testa al veterinario Un pastore tedesco si sente male, lo sottopongono a radiografia e il veterinario vedendo gli esiti, si le mani sulla testa

Benji è un pastore tedesco che all’improvviso ha cominciato a sentirsi male. Il suo proprietario, pensando che il cane di 8 anni non si comportasse come al solito, ha pensato bene di portarlo dal medico veterinario, che gli ha fatto una radiografia per capire cosa ci fosse che non andava. Quando ha visto la causa dei suoi problemi, si è messo le mani sulla testa.

Il pastore tedesco di 8 anni ha pensato bene di fare una cosa che solitamente ci si aspetta da un cucciolo. I cuccioli ne combinano ogni giorno di tutti i colori e fanno cose davvero folli che possono metterli in serio pericolo. A quanto pare Benji ha pensato bene di ritornare per un momento cucciolo e fare una cosa che poteva mettere in difficoltà la sua salute.

Il cane sembrava aver fastidio, non si sentiva bene, si vedeva che stava male, non era il solito Benji che i suoi amici bipedi erano abituati a vedere. Così si decisero a portarlo dal medico veterinario per scoprire cosa ci fosse che non andasse. Quando i veterinari hanno avuto gli esiti della radiografia a cui avevano sottoposto Benji, i dottori non potevano credere ai loro occhi. Si sono messi letteralmente le mani sulla testa.

Benji, infatti, stava male perché si era mangiato le luci dell’albero di Natale. La famiglia non riusciva più a trovarle da nessuna parte. E il motivo era che quelle luci erano tutte finite nello stomaco del loro cane. Aveva ingoiato un intero cavo delle luci natalizie lungo ben 80 centimetri. Si vede che desiderava con tutto il cuore che arrivasse presto il Natale.

Eppure Benji non aveva mai mangiato niente: non aveva mai mordicchiato nulla dei suoi umani, come scarpe e giocattoli, come fanno di solito gli altri cani. Ma le luci di Natale, come suggerito dal veterinario, possono attrarre cani e gatti.

Possono essere pericolosi, questi oggetti possono rimanere intrappolati nello stomaco e tagliare i tessuti.