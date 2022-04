Dopo un incredibile salvataggio, rivedere la propria famiglia è una gioia immensa perché potevano non riabbracciarsi più. Ed ecco perché il Pastore tedesco ulula di gioia quando finalmente può ritornare dai suoi umani, dopo che i soccorritori sono intervenuti per portarlo in salvo da una scogliera.

Fonte foto da Twitter di seblasd

Martedì primo marzo un cane è stato salvato nella zona di Delta Flats del Big Tujunga Canyon, a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America. Un salvataggio non facile, che ha richiesto l’intervento di forze speciali che hanno fatto tutto il possibile.

Onyx stava passeggiando con il suo proprietario è un altro cane su una scogliera alta 60 metri, quando all’improvviso è scivolato giù, rimanendo incastrato. Non poteva mettersi in salvo da solo e così l’uomo ha chiamato i soccorsi, prontamente intervenuti.

Onyx ha trascorso una notte intera immobilizzato su una sporgenza. Anche un minimo movimento sbagliato avrebbe potuto causarne la caduta e probabilmente la morte. La famiglia è rimasta lì accanto a lui per tutto questo tempo.

L’operazione di soccorso è stata però un successo. È intervenuto anche un elicottero, inviato dal dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. Il soccorritore Mike Leum ha pubblicato il momento della riunione del cane con la sua famiglia.

Fonte foto da Twitter di seblasd

Pastore tedesco ulula di gioia e la riunione con la sua famiglia è un momento davvero molto toccante e commovente

Per fortuna la storia si è conclusa con un lieto fine. Per i soccorritori non è stato sicuramente facile intervenire, ma alla fine sono riusciti a portare in salvo il povero Onyx.

Fonte foto da Twitter di seblasd

Quando il pastore tedesco ha rivisto la famiglia, non riusciva proprio a smettere di piangere per la gioia: chissà quanta paura ha avuto, ma i suoi umani non lo hanno mai abbandonato, nemmeno per un solo istante!