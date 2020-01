Mentre il suo proprietario cercava di spegnere il fuoco nella fattoria con un serbatoio d’acqua, Patsy circondava le pecore e riuscì a portarle nel posto più sicuro. Quindi attese in uno spazio sicuro che l’emergenza passasse. Alla fine, il disastro è stato evitato e gli animali sono stati salvati.

“Quasi tutte le pecore sono al sicuro, insieme alle balle di fieno e insilato, al capanno da taglio e alle due case coloniche”,scrisse la sorella del proprietario di Patsy, definendo Patsy una “cagna meravigliosa”.

Incredibilmente Patsy è diventata un’eroe e grazie a lei numerose pecore ora sono salve ed in buona salute. Nonostante ci siano molte tragedie, fortunatamente ci sono anche altrettante persone, ed in questo caso animali, che danno una mano e si aiutano a vicenda per un benessere comune.