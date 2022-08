Peluche del WWF, i più adorabili su Amazon

I peluche del WWF ci ricordano l’impegno dell’associazione animalista per salvaguardare ogni animale sulla Terra, in particolare quelli a rischio o in via d’estinzione. Grazie all’acquisto di questi simpatici amici possiamo contribuire alla causa e ricordare, a chi li riceverà in dono, quanto ognuno di noi può fare la differenza per la tutela del pianeta.

Su Amazon possiamo trovare tanti modelli di peluche da acquistare come idea regalo per bambini e per adulti, perché un peluche è sempre un dono giusto da fare. Non abbiamo che l’imbarazzo della scelta, con tantissimi animali selvatici che hanno bisogno del nostro aiuto. Contribuiremo così al lavoro del World Wildlife Fund.

Peluche morbidi, realistici, realizzati con materiali sicuri, per poterci ricordare che la salvaguardia del pianeta e di ogni essere vivente è compito di ognuno di noi, nessuno escluso. Perché, come insegna Greta Thunberg, non si è mai troppo piccoli per fare la differenza.

WWF – Peluche Fenicottero, 15170024, Rosa, 23 cm

Adorabile il fenicottero rosa del WWF, realizzato con materiali e una modalità di produzione rispettosi dell’ambiente. Si sostiene così l’impegno dell’associazione, portando a casa un animaletto di peluche da coccolare ogni giorno.

Offerta WWF – Peluche Fenicottero, 15170024, Rosa, 23 cm Una fabbricazione e dei materiali rispettosi dell' ambiente

Un sostegno al lato della 1ère ong mondiale ambientale: per ogni peluche o giochi acquistato un contributo è fatte ai WWF

Una delle offerte di peluche tra i più larghe del mercato

WWF Collezione di peluche, set di 3 in una confezione regalo: scoiattolo, orso polare e panda

Per chi, invece, è indeciso su quale animale di peluche adottare, ecco che l’associazione animalista propone il suo set di tre mini peluche: uno scoiattolo, un orso polare e un panda. Li trovi in vendita in una bella confezione regalo. Tutti i peluche rispettano le linee guida sui giocattoli EN71 e anche alcune parti dell’Oeko-Tex Standard 100.

WWF Collezione di Figure di Peluche Set di 3 in Una Confezione Regalo con Uno Scoiattolo, Un Orso Polare e Un Orso Panda Questo meraviglioso set regalo WWF contiene tre personaggi di peluche super carini

Il set contiene 3 simpatiche figure di peluche: orso panda, orso polare e scoiattolo

La particolarità dei giocattoli di peluche è che tutti rispettano le linee guida sui giocattoli EN71 e anche alcune parti dell'Oeko-Tex Standard 100 per i vestiti per bambini

E la cosa migliore è: per ogni peluche venduto, parte del prezzo va nel lavoro del WWF.

Istruzioni di sicurezza: attenzione! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi, contiene piccole parti che possono essere ingerite! Attenzione! Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto!

WWF 50570 – Peluche a forma di scimmia, 23 cm, Super morbido e realistico, Lavabile a mano

Adotta anche tu una scimmietta di peluche che sembra vera. Ecco una riproduzione realistica realizzata con elevati standard di sicurezza e qualità, per un giocattolo morbido da amare e coccolare che si può lavare a mano.

WWF Plüsch- WWF WWF50570-Peluche a Forma di Scimmia, 23 cm, Super Morbido e Realistico, per coccolare e Amare, Lavabile a Mano, Multicolore, WWF50570 La collezione di peluche particolarmente soffice e realistica del WWF convince grazie agli elevati standard di qualità e sicurezza ed è quindi particolarmente adatta anche per neonati e bambini

Fai la differenza

Peluche super morbido e realistico per coccolare e amare

Con ogni acquisto è supportato uno degli oltre 3000 progetti mondiali del WWF

Lavabile a mano, materiale esterno: poliestere, materiale interno: 100% PET riciclato

WWF 15188002 – Foca Bianca di Peluche, 38 cm

E perché non regalare o regalarsi una foca bianca di peluche lunga 38 cm? Sicuramente una simpatica mascotte del World Wildlife Fund.

WWF 15188002 - Foca Bianca di Peluche, 38 cm Età minima: 2 anni

Altezza: 31 cm

Pile necessarie: No

Descrizione del prodotto: Crema Seal soft toy

Stimolo educativo: tatto, vista, udito

Wwf 15192019 – Peluche Ghepardo, 19 cm

Per chi ama gli animali selvatici, ecco il peluche a forma di ghepardo, da 19 cm. Piccolo e morbido, è molto realistico e fa parte della collezione Africa del World Wildlife Fund. Realizzato di materiali di alta qualità, aiuta a sostenere i progetti mondiali dell’associazione.

Wwf 15192019 - Peluche Ghepardo, 19 cm Peluche super morbido e realistico da coccolare e amare

Ghepardo, circa 19 cm della collezione WWF Africa

Un ottimo compagno di gioco per ragazzi e ragazze, ideale anche come idea regalo per compleanno e Natale

Realizzato in materiale di alta qualità, soddisfa le direttive sui giocattoli EN71 e alcune parti dello standard Öko-Tex 100 per i vestiti dei bambini

Con ogni acquisto viene supportato uno degli oltre 3000 progetti mondiali del WWF

WWF Wildlife. Leone di Peluche, 23 cm

Poteva mancare il re della foresta? Ecco il leone di peluche morbido e tenero, proposto in un’adorabile posizione seduta. Realistico, misura 23 cm ed è stato realizzato su licenza ufficiale del World Wildlife Fund.

WWF Wildlife Leone di Peluche, 23 cm Morbido e tenero leone WWF – seduto

Realistico e super morbido: 23 cm

Licenza ufficiale World Wildlife Fund - i proventi vanno ad aiutare preziosi lavori di conservazione

Prodotto di alta qualità, ecologico, socialmente responsabile, adatto fin dalla nascita

Aiuta a sviluppare la consapevolezza della conservazione attraverso il gioco

WWF – Peluche Alpaca – Peluche realizzato con numerosi dettagli – Morbido – Standard CE – Bianco – Altezza 31 cm

Infine, ecco un adorabile peluche a forma di alpaca, realizzato con dettagli minuziosi, morbido e creato con materiale ecologici, seguendo i più rigidi standard della CE. Disponibile in bianco o nel colore beige, è alto 31 cm circa.

WWF - Peluche Alpaga - Peluche realizzato con numerosi dettagli - Morbido e morbido - Standard CE - Bianco - Altezza 31 cm IRRESISTIBILE PELUCHE WWF: un peluche intramontabile e senza tempo che si può collezionare, regalarsi e persino diventare un oggetto decorativo. Di ottima qualità, morbidi e flessibili, i nostri peluche sono regali sempre altamente apprezzati e molto presto adottati. Da coccolare senza moderazione. Dimensione del peluche Lama: 31 cm, colore bianco. Peluche conforme alla normativa dei giocattoli, adatto ai più piccoli.

UN GESTE POUR LA BIODIVERSITÉ : Pour l'achat d'une peluche WWF une participation financière est réservée au WWF. In questo modo partecipa allo sforzo della fondazione per la protezione della natura e delle specie minacciate di estinzione. I peluche WWF sono realizzati in un approccio ecologico e sono conformi alle norme ambientali. I peluche soddisfano gli standard etici ICTI e hanno ottenuto il marchio ecologico Blue Angel.

PELUCHE RÉALISTE : Les peluches WWF ont à coeur de représenter les animaux le plus fidèlement possible, tant dans leur expression que leur position et jusqu'au moindre détails. I più grandi apprezzeranno la loro resa realistica e i più piccoli sul lato "per vero". Un compagno funzionante senza batteria, con cui ci sono mille storie da inventare.

RACCOMANDATIONS ET ENTRETIEN : Lavable à l'eau légèrement savonneuse, séchage à l'air libre puis léger brossage. La produzione di questo peluche garantisce la massima sicurezza anche per i nostri bambini più piccoli (standard CE). A causa delle dimensioni dei peli, questo peluche non deve essere considerato un peluche per i meno di 3 anni.

LA COLLEZIONE WWF: Parti alla scoperta del mondo animale con la collezione di animali WWF, i peluche realizzati in un approccio ecologico. Panda Roux, Loutre, Baby pinguino, riccio, tigre, leopardo delle nevi... Goditi il tuo miglior compagno o l'animale fetico dei tuoi bambini pur avendo un gesto utile per la biodiversità: i benefici della collezione di peluche WWF partecipano allo sforzo della fondazione per la protezione della natura e delle specie minacciate di estinzione.

