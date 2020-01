Pensavano che la loro cucina fosse stata messa a soqquadro dai ladri, finché non scoprirono il vero colpevole Sotto choc pensando che la loro cucina era stata messa a soqquadro dai ladri. Poi hanno scoperto il vero colpevole

Tornare a casa dopo una giornata di lavoro e trovare la cucina soqquadro. Chiunque penserebbe subito ai ladri. A qualche malintenzionato che si era introdotto in casa per rubare tutto. Lo sospettava anche questa famiglia, prima di scoprire il vero colpevole.

Dylan Raynor vive a casa con i genitori, Sharon e Nick, a Warrington, in Inghilterra. Un giorno tutti e tre uscirono di casa, lasciando da sola Dory, una Cocker Spaniel.

Dovevano semplicemente fare la spesa. Quando sono tornati la cucina era praticamente esplosa.

Subito avevano pensato ai ladri. Ma in realtà la colpevole era un’altra. Era un membro stesso della famiglia. Dory non aveva avuto bisogno di molto tempo per gettare nel più completo caos la cucina di casa.

La cucina era completamente in disordine. Tutti i cassetti erano stati aperti e svuotati. E così anche gli armadietti. Normale pensare subito a una rapina, non vi pare?

Il ladro, però, sembrava essersi interessato solo al cibo e alla spazzatura. E a nient’altro. Ben presto la famiglia ha capito che quel delirio non era stato commesso da qualcuno che si era introdotto dall’esterno. Ma era opera di qualcuno che stava all’interno della casa stessa. Dory.

Il 21enne era scioccato, ma quando ha visto i morsi sulle scatole del cibo non ha avuto più dubbi sul colpevole. “Fino a quando non abbiamo notato i segni dei morsi sul cibo e sugli oggetti non commestibili non ci siamo resi conto che in realtà il ladro era Dory. Aveva svuotato il contenuto di ogni armadio e anche il bidone della spazzatura. Dopo aver realizzato che la distruzione è stata causata dal cane e non da un essere umano, mi sono chiesto cos’altro sarebbe in grado di fare”.

Quando erano rientrati a casa Dory si era fatta trovare calma e adorabile, nessuno avrebbe mai potuto sospettare di lei. Però i segni sul cibo e sulle scatole e il fatto che il furto si fosse verificato solo in cucina, hanno fugato ogni dubbio.