Per 10 anni questi cani hanno accompagnato i netturbini Per 10 lunghissimi questi adorabili cagnolini hanno deciso ogni giorno di accompagnare i netturbini e il loro camion dell'immondizia

Ci troviamo nel quartiere di Santa Inês, nella zona orientale di San Paolo, in Brasile. Qui ci sono due cani che da 10 anni ogni martedì, giovedì e sabato, tra le 7:00 e le 13:00 accompagnano i netturbini che vanno in giro per la città con il loro camion per raccogliere i rifiuti nei bidoni. Per loro è un lavoro serio.

Carlos Alberto de Oliveira è l’autista del camion dei netturbini che in un’intervista ha raccontato: “Il personale afferma di avere persino il logo dell’azienda. Il tedesco è il più vecchio.

Penso che sia in giro da circa dieci anni. Lo conosco dal 2010. Prima erano il tedesco e sua madre, che erano già morti. Adesso è la coppia. Non so come, ma sanno il giorno e l’ora in cui il camion arriva e lascia il quartiere”.

Durante il turno i cani accompagnano i netturbini in giro per la città, seguendo il camion senza mai perderlo di vista. E durante le pause per il pranzo e per la merenda i netturbini condividono il loro cibo con i due animali. Se altri cani randagi si sentono minacciati da quel camion, loro due, invece, sono calmi e amichevoli e non vedono l’ora di unirsi ai netturbini.

Anche gli abitanti del quartiere si sono abituati e danno un po’ di acqua ai cani per farli bere. C’è uno dei due che se l’acqua non è fredda al punto giusto non la beve: ha le sue esigenze e preferenze, a quanto pare, ma magari la temperatura è davvero molto calda e un po’ di sana acqua fresca è quello che ci vuole.

I due cani in realtà seguono il camion con ogni condizione meteo, anche sotto la pioggia più battente. Il cane nero ha seguito i netturbini anche quando si era rotto una zampa. Sono fedelissimi e adorano quel lavoro!