Quando ci troviamo davanti ad una storia come questa, il nostro cuore diventa minuscolo e si rompe in mille pezzi. Percy è una cagnolina che, fino al compimento del suo primo anno di vita, ha conosciuto solo la sofferenza. Per lei la figura di un umano rappresentava un vero e proprio mostro e sapeva che per difendersi dalla meschinità di esso poteva contare solo su se stessa.

Credit: Oakwood Dog Rescue/Facebook

Quando i volontari dell’Oakwood Dog Rescue l’hanno salvata e portata nel loro rifugio, la cagnolina era tutta un tremolio. Non permetteva a nessuno di avvicinarsi, teneva lo sguardo perennemente basso e lo scodinzolare era la cosa più lontana per lei. Tutti gli abusi, la malnutrizione e le botte che aveva ricevuto dal suo ex proprietario, avevano lasciato dei segni indelebili sul suo carattere. Uno dei soccorritori ha raccontato:

Penso di non aver mai visto un animale così tanto timoroso verso gli umani. Non oso immaginare quale terribile vita aveva vissuto fino a quel momento. Era triste, cupa, chiusa in se stessa… Non interagiva con noi e nemmeno con gli altri cani del rifugio… Non sapevamo davvero cosa fare!

Credit: Oakwood Dog Rescue/Facebook

Di avvicinarsi o di far avvicinare le persone non se ne parlava proprio. Qualche lieve miglioramento si è visto, invece, nei confronti dei cagnolini più tranquilli del rifugio. Qualche settimana dopo essere arrivata, Percy ha iniziato a uscire dalla sua gabbia e ad avvicinarsi ad alcuni dei cuccioli meno vivaci.

L’adozione e la rinascita di Percy

Credit video: Christine Shanahan – Youtube

Rendere possibile una sua adozione era davvero complicato. Pensare che un gruppo di addestramento si è perfino offerto di garantire, alla famiglia che avrebbe aperto il cuore alla cagnolina, il suo aiuto in maniera totalmente gratuita. nonostante questo, il nulla assoluto.

Dopo ben 7 settimane di dura battaglia e di continue ricerche, il miracolo di Percy è arrivato sotto forma di una donna di nome Maggie. Questa splendida donna ha accettato la sfida e l’ha portata a casa con sé.

Credit: Oakwood Dog Rescue/Facebook

In qualche modo, il comfort silenzioso e senza stress di una vera casa e lo scudo protettivo che la sua nuova sorella cagnolina le garantiva, hanno aiutato Percy ad affrontare la sua ansia. Nei giorni successivi è successo qualcosa di davvero magico: grazie all’amore di Maggie, Percy ha scodinzolato per la prima volta.