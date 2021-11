Per ricevere un abbraccio dal cane finge di cadere a terra

Cosa non si farebbe per un po' di coccole

Tutti faremmo carte false pur di ricevere un abbraccio da un cane. Tom Cavalcante ha registrato un video, che poi ha pubblicato sul suo account TikTok, nel quale si mostra mentre fa finta di cadere a terra. Subito i suoi cani intervengono per controllare che sia tutto ok. E uno di loro, quando l’uomo si è rialzato, lo abbraccia per confortarlo.

Fonte foto da Instagram di ribadoodle

Ribamar Lamounier Cavalcante 2 è il cucciolo del famoso umorista: è un cane di razza Golden Doodle, che si preoccupa sempre che il suo proprietario stia bene. Anche dopo che il comico è caduto, ecco che il dolce cucciolotto accorre a verificare le sue condizioni.

Il video che mostra questa simpatica e adorabile scenetta è stato condiviso lo scorso 20 ottobre da Tom Cavalcante sui suoi social network. Neanche a dirlo Ribamar Lamounier Cavalcante 2 ha rubato letteralmente la scena quando è apparso nel filmato.

Quando Tom Cavalcante è caduto a terra, Riba, il soprannome del cucciolo perché Ribamar Lamounier Cavalcante 2 era troppo lungo, è accorso sulla scena dell’incidente insieme al fratello canino. Era visibilmente preoccupato per il tutor.

Quando il comico cade e si rialza, sostenendo che tutti possono cadere, Riba, che si è accorto che è tutto a posto, salta tra le braccia dell’uomo per dargli un forte e caldo abbraccio di consolazione. Ricevendo in cambio un bel bacio.

Fonte foto da Instagram di ribadoodle

Come ricevere un abbraccio dal cane dopo una caduta

Il Golden Doodle (stiamo parlando di una razza ibrida di cani per chi non la conoscesse) è davvero molto dolce e adorabile. E ovviamente il video è diventato in breve tempo virale.

Fonte foto da TikTok di tomcavalcante8

Più di 399.000 visualizzazioni, 15.000 reazioni e centinaia di commenti non sono mica pochi, ma del resto il gesto del dolce cucciolo Riba li vale tutti.