Per ritrovare il loro cane smarrito, due sorelline hanno lanciato un appello dolcissimo che ha commosso tutti quanti. Prima hanno disegnato il loro cucciolo su un foglio, nella speranza che qualcuno potesse aiutarle a ritrovare il cagnolino. E poi hanno anche deciso di offrire una ricompensa di 20 pesos, l’equivalente di 1 euro circa.

Il cane si è perso a San Nicolàs de los Garza, un comune dello stato del Nuevo León, nel Messico. La mamma stava andando in un supermercato nella colonia Arboledas de Santo Domingo e non si è accorta che il cane è uscito di casa di nascosto dietro di lei.

Quando si è resa conto di quello che stava accadendo era ormai troppo tardi. Il cane aveva fatto perdere completamente le sue tracce. E ora le due sorelline umane di 6 e 7 anni che lo amano più di ogni altra cosa lo cercano disperatamente. Per questo motivo hanno messo degli annunci in giro per la città.

Cerchiamo il nostro cagnolino, ricompensa di 20 pesos.

Questa la frase che accompagna, in un semplice foglio di carta bianco, il disegno fatto dalle due del piccoline del cucciolo con le orecchie nere e una macchia nera sull’occhio destro. Probabilmente è stata la mamma a consigliare di scrivere il biglietto, con mano incerta, la mano di due bambine così piccole che sperano di riabbracciare il cane.

Le due bambine riescono a ritrovare il cane smarrito poco tempo dopo

Per fortuna questa è una stori aa lieto fine. Grazie ai volantini lasciati in giro per la città e ai post comparsi sui social network subiti condivisi da tante persone che volevano aiutare le due sorelline, il cane è tornato a casa. È stato via solo per poche ore e sta bene.

A tutti quelli che hanno condiviso l’immagine del cucciolo, Grazie mille!!!! È già con i suoi proprietari.