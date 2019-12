Petunia e la sua nuova vita Petunia il randagio nel deserto

Petunia, un bellissimo meticcio, si trovava in una zona diroccata vicino ad un deserto in Iran. Petunia era gravemente disidratato e sia per questo che per il caldo si era stesa a terra e non ce la faceva più a muoversi, non aveva più forze e sembravano non ci fossero speranze di vita per la povera Petunia.

Improvvisamente una signora di buon cuore e sua figlia, che stavano passando da quelle parti, notarono Petunia quasi agonizzante a terra.

Avvicinatesi a lei si accorsero che dovevano intervenire immediatamente per salvarle la vita e allora la caricarono subito in macchina per portarla dal veterinario. Una volta arrivati dal veterinario, quest’ultimo le fece subito delle flebo per idratarla e gli passò degli asciugamani freschi per cercare di farle abbassare la temperatura, che era molto alta.

Il veterinario era convinto che le speranze di vita di Petunia erano quasi a zero e si stava preparando alla ormai sopravvenuta fine di Petunia. Ma all’improvviso accadde qualcosa di inaspettato, la voglia sopravvivere e la forza di Petunia avevano avuto la meglio sulla disidratazione e sul caldo ed incredibilmente si risvegliò dal suo stato agonizzante e tornò ad abbaiare!

Tra l’incredulità delle due persone che le avevano salvato la vita e il veterinario Petunia stava di nuovo bene. Successivamente la signora e sua figlia decisero di adottare Petunia.

Oggi la piccola è felice con le sue due nuove padrone, e la cosa più bella è che, nonostante la guerra che attanaglia quei paesi e milioni di animali e persone che muoiono, ci sono ancora persone altruiste, che salvano vite e che fanno di tutto per assicurarsi il benessere degli animali. Oggi dicono che salvando Petunia la loro vita è cambiata, ma in meglio, assolutamente in meglio, definiscono il suo ingresso in famiglia “Un valore aggiunto”