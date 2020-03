Phoenix il cane aggressivo Phoenix era un cane davvero aggressivo e non si faceva avvicinare da nessuno

Questa è la storia di un meraviglioso cagnolone nero di nome Phoenix, un cane davvero aggressivo in quanto era stato abbandonato e per strada probabilmente aveva sviluppato questo carattere aggressivo. Forse il contatto con altri animali o magari dei maltrattamenti subiti ne aveva mutato il carattere.



Phoenix venne trovato dai volontari, essendo molto aggressivo venne accalappiato ed inserito in un trasportino in quanto non era per nulla docile e ogni volta che qualche volontario si avvicinava cercava di morderlo. Venne portato dal veterinario ma fortunatamente per quanto riguarda la salute stava bene il problema era solo psicologico.

I volontari grazie ad un guanto anti morso decisero di provare a fargli qualche carezza per rabbonirlo. Dopo i primi tentativi falliti i volontari dandogli cibo, amore e tranquillità notarono che qualcosa stava cambiando in Phoenix, sembrava iniziasse a dare confidenza e a stare molto più tranquillo.



Incredibilmente il povero cagnolone stava cambiando, stava tornando a sorridere, giocava e scodinzolava, era di nuovo felice! Fortunatamente il cagnolone stava di nuovo bene non era più aggressivo non mordeva più anzi era diventato un tenerone.



Successivamente iniziò anche a dare confidenza ad altri cani e anche gatti, era totalmente cambiato in meglio era un cane nuovo. Al rifugio con i volontari Phoenix aveva acquisito una nuova vita, era di nuovo felice fortunatamente e tutto ciò è stato possibile grazie alla determinazione ed allo sforzo dei volontari, i quali con pazienza e con amore hanno dato amore e attenzioni al povero cagnolone.



Questa è la prova che i cani non sono cattivo e aggressivi, a volte lo possono essere per il semplice fatto che sono costretti ad esserlo o dai loro padroni o perché vivono in strada e lo fanno per difendersi. Sono esseri meravigliosi che hanno bisogno solamente di una cosa, il nostro amore!