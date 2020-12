Sono così dolci e teneri da sembrare fragilissimi: cosa mangiano i pulcini per crescere così sani e forti? Scopriamolo insieme!

Cosa mangiano i pulcini per crescere forti e sani

I pulcini sono animali molto fragili e sensibili. Basta prenderne uno in mano per rendersi conto di quanto, quella piccola creatura abbia bisogno di tante cure per crescere sana e in forma.

Esattamente come accade per noi, esseri umani, anche la crescita di questi animali passano per l’alimentazione. Probabilmente vi starete chiedendo cosa mangiano i pulcini per crescere sani e forti. Ve lo spieghiamo in questo articolo.

È nato un pulcino: ecco la sua alimentazione

Come tutti gli animali, anche i pulcini hanno bisogno di un’alimentazione sana e bilanciata ma che, soprattutto, preveda la perfetta combinazione tra proteine, carboidrati, minerali e vitamine per il loro corretto sviluppo.

Un menù variegato e variabile che però, deve essere assolutamente organizzato in base alla sua età. Per questo, per rispondere correttamente alla domanda su cosa mangia un pulcino, vi consigliamo sempre di chiedere il parere di un esperto.

Per fortuna, l’alimentazione di questi esemplari non è molto dispendiosa. Si tratta, infatti, di cibi commerciali. Tuttavia bisogna prestare molta attenzione alla qualità di quelli scelti e alle giuste combinazioni per renderla completa.

Cosa mangiano i pulcini? E come cambia la loro alimentazione?

Sul mercato, ci sono moltissimi prodotti per ogni tipo di età e adattati alle esigenze nutrizionali di questi animali, che possono andare a variare con il tempo e con l’utilizzo dell’animale.

Il tipo di alimentazione, infatti, varia anche in base al fatto se si tratta di galline destinate al consumo della carne o alle uova. Fatto sta che sapere cosa mangia un pulcino è importante per chiunque scelga di farne crescere uno.

Appena nascono, questi animali mangiano soprattutto cibo tritato. Una volta, invece, superate le prime settimane di vita, bisognerà aggiungere le proteine all’alimentazione e continuare a scegliere mangimi per la crescita.

I cibi da dare e da non dare a una futura gallina

Oltre alla dieta di base caratterizzata soprattutto dagli alimenti commerciali, possiamo integrare i pasti con alimenti quali carne, pesce, formaggio, verdure, frutta, pomodori, pane, ecc.

In generale, i cibi buoni per il nostro organismo lo sono anche per il loro. Ancora una volta, però, è importante ribadire che questi devono essere somministrati in piccole dosi e quantità e non devono mai costituire più del 10% della loro dieta.

Tra gli alimenti assolutamente da non dare a mangiare a un pulcino ci sono: cipolle, agrumi, avocado, bucce di patate, foglie di rabarbaro o fagioli secchi.