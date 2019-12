Piggy il cucciolo abbandonato Piggy era stato abbandonato in una sacca blu tra delle rocce

Piggy, un tenero cucciolo, era stato abbandonato da qualche orribile creatura e lasciato all’interno di una busta blu senza né cibo né acqua in balia del suo terribile destino. La fortuna di Piggy furono dei ragazzi, che quando passarono da quelle parti sentirono dei lamenti e non appena avvicinati al posto dove provenivano si resero conto che c’era una vita in pericolo!

Allertarono subito un’associazione della zona che intervenne immediatamente. Il cucciolo era in stato di abbandono e in pessime condizioni di salute, i volontari molto preoccupati allertarono subito il loro veterinario, caricarono in macchina il cucciolo, che si fece tranquillamente prendere, e lo portarono velocemente in clinica.

Una volta dal veterinario quest’ultimo fece subito delle analisi per capire le condizioni di salute del cucciolo. Piggy stava generalmente bene l’unico problema erano le zampette che non riusciva a muovere probabilmente perché erano rotte.

Il veterinario per prima cosa ha dato del latte al povero cucciolo, poi del cibo e dell’acqua per fargli recuperare le forze. La polizia sta indagando su chi avesse potuto compiere quell’orribile gesto. Oltre all’abbandonare il cucciolo in quelle condizioni anche l’avergli fatto del male. Purtroppo non ci sono tracce del delinquente.

Ma la terribile storia di Piggy ha un bellissimo lieto fine in quanto dopo tutte le disavventure subite ora sta meglio ed incredibilmente sta guarendo da tutti i mali, almeno quelli visibili, per quelli dell’anima ci vorrà più tempo. E’ stato finalmente adottato da una meravigliosa famiglia la quale non se ne separa mai..

Finisce bene per Piggy che dopo tante sofferenze è riuscito a trovare la sua strada insieme alla sua nuova amorevole famiglia che lo riempie di attenzioni.