Il cane di razza Pinscher era bloccato nel ruscello e si arrabbia con il suo soccorritore che non ha nessuna colpa. Anzi, dovrebbe ringraziare quel pompiere che lo ha tratto in salvo anziché ringhiargli contro mentre tenta di portarlo all’asciutto fuori da ogni pericolo possibile e immaginabile. Forse era solo ancora molto spaventato per l’accaduto e traumatizzato per la vicenda.

Fonte foto da Instagram di cbmgo

A inizio gennaio 2022 i vigili del fuoco di Anápolis, un comune del Brasile nello Stato del Goiás, parte della mesoregione del Centro Goiano e della microregione di Anápolis, hanno dovuto fare un intervento straordinario in un ruscello.

Una persona al telefono aveva chiesto il loro intervento perché c’era un cane che era rimasto bloccato nel torrente Antas. Aveva piovuto molto e il livello del corso d’acqua era aumentato. Il cane non poteva salvarsi da solo.

Sul profilo Instagram dei vigili del fuoco locali, è stato pubblicato un video che mostra il difficile salvataggio del Pinscher. Era molto spaventato e quando ha visto arrivare il pompiere si è arrabbiato e ha anche tentato di morderlo.

L’ufficiale si è accorto che il cane era spaventato e impaurito. E infatti ha tentato di scappare. Ma rischiava di essere trascinato via dalla corrente, per questo motivo il pompiere ha dovuto intervenire velocemente.

Fonte foto da Instagram di cbmgo

Pinscher bloccato nel ruscello si arrabbia col pompiere perché ha paura

Un uomo che abita poco distante dal luogo dove il cane è stato recuperato dai vigili del fuoco si è offerto di prendersi cura del cucciolo, mentre le autorità cercheranno di capire se ha già una famiglia o è in cerca di una casa per sempre.

Fonte foto da Instagram di cbmgo

Il video intanto è diventato virale, con migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti. Speriamo che il cucciolo possa lasciarsi presto questa disavventura alle spalle.