Pipistrelli, ecco cosa dovremmo fare se li troviamo in casa In casa possono entrare spesso dei pipistrelli e molte persone li temono ma non dovrebbero; ecco cosa fare se questo accade

In casa, a volte, ci ritroviamo dei pipistrelli che, nel tentativo di sfuggire a qualche predatore, si rifugiano tra le mura domestiche. Il più delle volte, l’entrata di un pipistrello in una abitazione è un evento traumatico. Molte persone, infatti, li temono e cercano di sbarazzarsi di loro. Non bisogna farlo! I pipistrelli non vi faranno del male! Ecco cosa fare.

Cominciamo col dire che i pipistrelli sono protetti dalla legge e, come tali, non possono essere maltrattati o soppressi. Sono mammiferi molto delicati che finiscono nelle nostre case per errore. Hanno più paura loro e vanno trattati con delicatezza. Ma cosa fare se ci entra in casa un pipistrello? Scopriamolo insieme.

Cosa fare

La prima cosa che dovete fare e metterlo in sicurezza. Fatelo usando un paio di guanti o un panno per non fargli del male. Usate una gabbia per uccelli o, se non avete una dentro casa, cercate una soluzione alternativa. Mettetelo in una scatola di cartone di media grandezza che prima avete bucato con un coltello per far passare l’aria. Ricordatevi di mettere sul fondo della scatola un panno o un po’ di carta assorbente.

Poi contattate un centro per il recupero della fauna selvatica. Chiedete indicazioni al telefono su come agire in attesa che vengano a prenderlo. Nel frattempo potete dargli un po’ d’acqua. Un semplice tappo di bottiglia va bene o, se potete, somministrategli qualche goccia d’acqua con una siringa senza ago. Se fa freddo, potete mettere una borsa d’acqua calda sotto la scatola. Sarà il pipistrello a scegliere l’angolo che preferisce.

Cosa non fare

Non prendete mai un pipistrello per le ali, potreste spezzarglieli. Non usate attrezzi per maneggiarlo: niente pinze o altri oggetti appuntiti. Non somministrategli del cibo senza prima aver chiesto indicazioni al centro per il recupero della fauna selvatica o a un veterinario.

I pipistrelli non sono pericolosi, non sono dannosi per noi umani e non dobbiamo fare loro del male. Si nutrono principalmente di insetti anche se, alcune specie di pipistrelli, prediligono i frutti ed i vegetali. Sono molto importanti nel mantenimento dell’equilibrio ecosistemico perché svolgono una funzione importantissima di controllo delle popolazioni di insetti.