Pisa, cagnolina scappa di casa e si reca fuori l’ospedale, dove il suo padrone era ricoverato per Coronavirus Cagnolina scappa di casa, per andare all'ospedale dove il suo padrone era ricoverato a causa del virus

Nelle ultime ore, la sua storia si sta diffondendo e in ogni parte del web. La cagnolina nelle immagini, si chiama Stella ed è stata trovata qualche giorno fa vicino l’ospedale Cisanello, a Pisa. La cucciola, una femmina di pastore tedesco di circa 7 anni, è fuggita dalla casa di alcuni parenti che si stavano prendendo cura di lei, per raggiungere la struttura sanitaria, dove il suo umano era ricoverato a causa del Coronavirus.

L’uomo l’aveva trovata per strada e aveva deciso di adottarla e da quel momento il loro legame è stato come quello che si crea tra qualunque essere umano e un amico a quattro zampe, speciale.

Purtroppo il suo padrone è morto all’interno di quella struttura sanitaria e Stella non ha più potuto riabbracciarlo.

La pagina Facebook Sportello Tutela Animali, aveva pubblicato un post riguardo la cucciola:

“Pisa. Il padrone di Stella è una delle vittime di questo virus. Ha 7 anni e dal giorno in cui hanno portato via il suo padrone, non si dà pace, è scappata a cercarlo fino all’ospedale. Il dolore è immenso ora cerca una persona che continui a darle amore”.

La sua storia ha commosso migliaia di persone e finalmente è arrivato l’importante aggiornamento:

** IMPORTANTE AGGIORNAMENTO **Stella avrà una nuova famiglia! Verrà adottata da un parente del padrone defunto, che si… Gepostet von Sportello Tutela Animali am Montag, 13. April 2020

“Stella avrà una nuova famiglia! Verrà adottata da un parente del padrone defunto, che si è proposto di occuparsi di lei, offrendole una nuova casa e l’affetto di cui ha bisogno, ora più che mai!”

Una storia che ha avuto un lieto fine diverso da quello di una favola, ma che ancora una volta ci dimostra il valore della lealtà degli amici a quattro zampe, nei confronti dei loro proprietari. Dimostra quanto vero e grande sia il loro amore.

Forse Stella non dimenticherà mai il suo papà umano e il dolore sarà sempre lì, ma ha trovato una famiglia amorevole, che le terrà la zampa giorno dopo giorno.