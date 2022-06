Se stai pensando di comprare una piscina per cani per rinfrescare Fido in estate, oggi ti proponiamo una selezione con le cinque più interessanti ideali per cani di taglia media e piccola, ma anche per gatti e altri animali domestici e persino per i bambini.

Piscine da esterno o da sistemare anche in casa come vasca da bagno per i pets, in abbinamento magari a giocattoli acquatici e non per far divertire i nostri cagnolini nelle calde giornate che l’estate di solito riserva. Così non dovranno patire troppo l’afa. E potranno rinfrescarsi giorno dopo giorno sotto il tuo sguardo attento.

Su Amazon sono tanti i modelli di piscina per cani pieghevole e che si riempiono con estrema facilità, per poter avere sempre una vasca da bagno con acqua fresca nella quale sguazzare, divertirsi, giocare, rinfrescarsi. Da soli o in compagnia magari dei bambini di casa, che rispondono sempre quando il gioco chiama e quando c’è Fido nei paraggi.

Ecco allora per te cinque piscinette ideali anche per i cani, pieghevoli, durevoli nel tempo e che possono rendere le giornate estive di Fido decisamente più piacevoli.

XIAPIA, Piscina per cani pieghevole multifunzionale, Vasca da bagno per cani in PVC antiscivolo, perfetta per cuccioli gatti o anche per bambini, dimensioni 160 cm

Lo store di Xiapia su Amazon presenta la sua piscina pieghevole multifunzione in PVC antiscivolo per cani, gatti, altri animali domestici e ideale anche per i bambini. Ideale anche per cani di grossa taglia, le pareti laterali sono create con pannelli di fibra spessa e rivestite in PVC impermeabile e antigraffio. Il pavimento è antiscivolo, mentre la piscina è robusta, resistente ed ecologica. Si può piegare, quindi è anche portatile. Basta aprirla e riempirla di acqua per iniziare subito a giocare. Anche lo scarico è veloce. Il consiglio è quella di riempirla solo con l’80% di acqua, fino a 24 cm di altezza, e va sistemata, ovviamente, su una superficie piana.

Le dimensioni della piscina sono di 160 cm di diametro, con una profondità di 30 cm.

Earsoon, Piscina pieghevole per cani, per animali domestici e per bambini: piscina portatile in PVC da interno e da esterno

Il brand Earsoon, invece, presenta la sua piscina pieghevole per cani, animali domestici e bambini in diverse dimensioni: 80×20, 120×30, 160×30, in blu, o in arancione, anche con simpatici motivi. Di forma rotonda, è realizzata in Cloruro di polivinile altamente resistente.

Facile da installare, i lati sono rigidi, ma la piscinetta è anche pieghevole, per occupare poco spazio e averla sempre con sé. Ideale per cani di razza medio-grande e anche per i bambini di casa che adoreranno giocare insieme a loro.

Piscina per cani Peteast, Giocattolo d’acqua per cani da sistemare in giardino, con irrigatore pieghevole, tappetino da gioco irrigatore antiscivolo, dimensioni 170 cm

Il brand Peteast, invece, presenta il suo bellissimo giocattolo d’acqua per cani da sistemare in estate in giardino, con irrigatore e tappetino gioco antiscivolo, altamente resistente. Proposto in un bel blu intenso, la direzione dello spruzzo d’acqua si può regolare semplicemente andando ad agire sulla pressione. Così potrai rinfrescare Fido in ogni giornata estiva e lui sarà contento di giocare magari insieme ai bambini di casa, che adorano sguazzare nell’acqua.

Realizzato in materiale ecologico PVC privo di BPA e ftalati, la confezione include paraspruzzi, raccordi per l’acqua per collegare a un tubo e gestire gli spruzzi. La piscinetta è pieghevole e facile da conservare e riporre.

Piscina per cani piccoli e grandi, pieghevole e portatile, ideale anche per i bambini, antiscivolo e in PVC: in regalo palla giocattolo per i cani

Da Jkevow ecco la piscina per cani piccoli e grandi pieghevole, ideale anche come vasca da bagno (o per le palline colorate) da interni per far giocare anche i bambini. La piscina è realizzata in PVC altamente resistente, un materiale antiscivolo che è più spesso sul fondo così da non scivolare. Grazie al tessuto di fibra è anche molto stabile. Nella confezione troverai anche l’adattatore da collegare al tubo per riciclare l’acqua della piscina per annaffiare fiori e alberi. Con un design compatto e portatile, la piscina si può facilmente riporre e trasportare anche in viaggio. In omaggio c’è anche una pallina per giocare con Fido.

La piscinetta è disponibile in due formati: M (120×30 c) o L (160×30 cm).

Lovpet, Piscina per cani pieghevole, per cani grandi e piccoli, ideale per gli esterni e adatta anche ai bambini. La confezione include un giocattolo per cani. Proposta in bavy/azzurro, il diametro è di 80 cm

Infine, Lovpet propone la sua piscina per cani pieghevole, ideale per cuccioli grandi e piccoli, in un bel blu navy/azzurro oppure in grigio chiaro o blu più scuro. Il divertimento è assicurato in una piscina altamente sicura con lamina di compressione solidissima per prevenire crepe e graffi nel materiale. La piscina si monta e smonta rapidamente e l’acqua fuoriesce con facilità. Si può comodamente ripiegare per essere riposta o trasportata. La piscina, per i suoi standard di sicurezza, è adatta anche per i bambini: è antiscivolo con struttura molto stabile.

La piscina è disponibile in quattro diverse misure: S (diametro 80 cm), M (diametro 100 cm), L (diametro 120 cm), XL (diametro 160 cm).

Oltre alla piscina per cani, perché non comprare, sempre su Amazon, altri accessori per Fido?