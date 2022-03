Sei pronto a conoscere la storia di Gumball, il cane di razza Pit Bull salvato dai combattimenti tra cani che ora si può godere la sua nuova casa per sempre? Per fortuna una famiglia amorevole ha deciso di accogliere nella sua vita questa anima pura, che dovrà superare non solo le ferite del corpo, ma anche i traumi dell’anima. Ma ora non è più solo.

Fonte foto da video su Instagram di delegado.matheuslaiola

Il 14 dicembre 2019 il PM di Mairiporã, a San Paolo, in Brasile, ha fatto scattare le manette ai polsi di 41 persone, che sono state denunciate per una rissa tra cani, in una fattoria che si trova in città. Erano presenti molto cani solitamente usati per i combattimenti.

Molti di questi erano cani di razza Pit bull, trovati profondamente feriti e con traumi davvero importanti. Inoltre gli agenti hanno trovato anche la carcassa di un cane, morto chissà da quanto tempo. Il suo corpo era stato abbandonato lì, senza nemmeno la dignità di una sepoltura.

Uno dei Pit bull salvati durante quella retata ha trovato subito la sua nuova casa per sempre, grazie a una famiglia amorevole che ha deciso di dare una seconda possibilità al cane color caramello. Che ora si chiama Gumball ed è finalmente felice.

Dopo due anni una famiglia amorevole ha preso in carico la sua esistenza, promettendo di proteggerlo da ogni male. È stato un periodo lungo per guarire nel corpo e nell’anima. Oltre che per ritrovare la fiducia nelle persone. Lo hanno curato in un istituto dove si è ripreso. Ed ora è felice.

Fonte foto da video su Instagram di delegado.matheuslaiola

Il 13 gennaio scorso il cane è stato adottato e su Instagram è stato condiviso il video che dimostra quanto ormai il passato sia rirmasto alle sue spalle.

Fonte foto da video su Instagram di delegado.matheuslaiola

Gumball vive a Matinhos, nel Paranà, con una famiglia che lo rende felice ogni minuto della sua vita.