Pit bull si aggrappa ai suoi proprietari quando scopre che sta per essere lasciato al rifugio Un pit bull si è aggrappato ai proprietari quando ha capito che lo stavano lasciando al rifugio

Dalla città di Riverbank in California ci arriva una storia che vi farà piangere. Questa è la storia di Moses, un bellissimo e dolcissimo pit bull che si è letteralmente aggrappato ai suoi proprietari quando ha capito che loro lo avrebbero lasciato nel rifugio nel quale erano appena entrati insieme.

Un giorno la famiglia di Moses lo adottò, donandogli tutto l’amore del mondo. Un altro giorno, però, a causa di problemi economici, quella stessa famiglia dovette cambiare casa e trasferirsi in un altro posto dove era assolutamente vietato avere animali domestici.

Non potevano fare altro che prendere Moses e portarlo in un rifugio, nella speranza che arrivasse qualcuno che potesse occuparsi di lui.

Moses era così buono e dolce che quel giorno non si sarebbe mai immaginato di finire in un rifugio. Non avrebbe mai pensato che i suoi proprietari avrebbero potuto abbandonarlo, lasciarlo indietro. Pensava a una gita e all’inizio ha iniziato ad annusare tutto felice. Ma quando ha capito che lo stavano per abbandonare lì, ha provato a trattenerli, aggrappandosi a loro.

Ma i suoi proprietari se ne andarono via. E a Moses si spezzò il cuore. Li amava alla follia, li aspettava giorno e notte, non sapeva e non capiva quello che era successo.

Nancy Klein, una volontaria del rifugio, sapeva che Moses aveva bisogno di aiuto: iniziò anche a non voler più mangiare per quanto era triste di quello che gli era capitato. Dovevano aiutarlo a trovare una casa e così hanno deciso di raccontare la sua storia straziante, sottolineando che Moses era semplicemente adorabile e andava d’accordo con tutti: cani, bambini e gatti!

La storia di Moses ha avuto così tanto successo che al rifugio c’è rimasto solo una settimana: ha incontrato una famiglia che ha deciso di prendersi cura di lui per sempre, per il resto della sua vita.