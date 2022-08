Questa è la triste storia di un cane di razza pitbull abbandonato in strada e salvato da un’associazione di volontari in condizioni davvero disperate. Il povero cucciolo pesava metà del peso che ci si aspetta di trovare in un cane della sua razza ed età. Era malnutrito, disidratato, spaventato, traumatizzato.

Maggie è stata trovata venerdì 29 luglio a Barboursville e affidata alle cure dell’Orange County Animal Shelter. Al momento del salvataggio pesava 12 chili, la metà di quanto ci si aspetterebbe da un cane come lei. Era malnutrita, disidratata, malata e piuttosto malconcia, non solo nel fisico, ma anche nell’animo.

Gina Jenkins, direttrice del rifugio per animali della Orange Co., spiega:

Maggie era una randagia che un cittadino ha trovato sdraiato sulle linee gialle a Barboursville vicino al mercato di D, quasi senza vita, non poteva muoversi, non poteva alzarsi, non poteva camminare.

Per fortuna hanno trovato Maggie appena in tempo e ora è in buone mani:

Ci vorranno mesi – da tre a quattro mesi, facilmente – finché non si sarà completamente ripresa e potrebbe non riavere tutti i peli. Non è noto. Coperta di rogna – ha la rogna demodettica – e di congiuntivite, solo leggermente letargica, leggermente disidratata, solo un pasticcio.

Maggie è un caso estremo: hanno già visto casi come i suoi e non pensa che nessuno si farà avanti per richiederla indietro. E se dovesse capitare ci saranno le forze dell’ordine pronte a prendere provvedimenti. Perché abbandonare gli animali è un reato.

Pitbull abbandonato in strada: l’associazione chiede aiuto per pagare le spese mediche

Sta andando meglio al 100%. È incredibile quello che l’amore, la cura e il cibo faranno per un animale. Adora le sue coperte e ama annidarsi nelle sue coperte.

L’Orange County Animal Shelter chiede donazioni per aiutare a coprire le spese mediche. E aiutare Maggie a riprendersi del tutto.