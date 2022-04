Una donna ha dovuto affrontare due cani Pitbull per salvare la vita alla figlia, che in quel momento si trovava in cucina con la nonna. Uno dei due cani di razza Pitbull aggredisce bambina di 1 anno e la mamma è intervenuta appena in tempo per salvare la figlioletta, aggredendo l’animale con un coltello e causandone la morte.

Fonte foto da Pixabay

La vicenda è avvenuta in una casa di Pico Rivera, cittadina della Contea di Los Angeles, in California. Due cani sono improvvisamente entrati nella casa di questa donna, aggredendo la nonna che in cucina tendeva in braccio la piccola di un anno.

La mamma californiana ha dovuto lottare con entrambi i cani per poter liberare e salvare la figlioletta: uno dei due era già saltato addosso alla bimba, attaccandola. Questa donna ha dovuto agire in fretta e con un coltello ha ferito a morte il cane aggressore.

L’ho pugnalato per allontanarlo da mia figlia. Tra il cane e mia figlia, ho scelto mia figlia. Ho fatto quello che dovevo perché non voleva lasciarla andare.

Queste le parole della mamma, ancora sconvolta per l’accaduto, in un’intervista a Fox11. Il cane ha morso in faccia e al braccio la donna mentre cercava di salvare la bambina. Per fortuna sta bene, anche se è dovuta andare in ospedale per farsi controllare e medicare per le ferite riportate.

Pitbull aggredisce bambina di 1 anno: i due cani vivevano da poco con la famiglia

Nell’attacco dei due cani, che vivevano con la famiglia da circa quattro mesi, senza aver mai mostrato aggressività prima di domenica scorso, sono rimaste ferite, oltre alla mamma, anche la bambina, la sorella e la nonna, che racconta così l’accaduto:

Aveva preso mia nipote per una gamba e quando ho cercato di allontanarlo mi ha morso la mano. Il cane l’ha azzannata alla gamba, alla caviglia e alla spalla. In questo momento è in terapia intensiva. È forte.

Le autorità hanno già informato che il secondo cane sarà soppresso.