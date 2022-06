I Carabinieri indagano su un fatto terribile accaduto a Cassino, città in provincia di Frosinone nel Lazio. Un pitbull azzanna la mamma e sua figlia di 7 anni, ferendo gravemente sia la donna sia la bambina. Gli agenti devono ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

Il molosso, probabilmente scappato dal cancello di casa rimasto aperto, si è avventato contro la mamma e la bambina di 7 anni che stavano percorrendo una strada di Caira, frazione di Cassino, in provincia di Frosinone. La bimba era a bordo della sua bicicletta, vicino al cimitero tedesco, quando è stata aggredita dal pitbull.

La mamma ha cercato in tutti i modi di proteggere la figlia. Entrambe sono rimaste ferite. La donna e la bambina hanno iniziato a gridare per attirare l’attenzione di chi abita in quel quartiere e del proprietario del cane. A fatica sono riusciti a strappare via la bambina dalla ferocia del cane.

Chi ha soccorso madre e figlia ha anche chiamato i soccorritori. I sanitari del 118, prontamente intervenuti, hanno trasportato d’urgenza la donna e la bambina di soli 7 anni al pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Entrambe hanno avuto bisogno di cure. La bimba ha riportato le ferite più gravi: gran parte della pelle ha avuto bisogno di suture, sulle braccia e sulla pancia.

Secondo quanto raccontato dalle due vittime e da chi è intervenuto, tutto è avvenuto in pochi secondi di pura paura. Il molosso, secondo i racconti, era completamente fuori controllo e fuori di sé.

I Carabinieri della locale compagnia di Cassino stanno indagando. I genitori della bambina hanno sporto denuncia e le indagini ora vanno avanti per capire cosa è successo.

Gli agenti dovranno stabilire eventuali responsabilità: perché il cane era libero e solo?