Questa è la tristissima storia di Fulmine, un cane di razza Pitbull che cerca la sua casa per sempre, ma ancora nessuno sembra volergli dare questa possibilità. Nonostante il cucciolone sia dolcissimo, amorevole, tenero, nessuno ha ancora avanzato richiesta per la sua adozione. Ma chi si occupa di lui spera che presto possa arrivare una famiglia per Fulmine.

Fulmine è un cane pieno d’amore. Basta guardare i suoi occhi per poter capire quanto abbia bisogno di una casa per sempre e di una famiglia che possa occuparsi di lui. Ma finora nessuno si è fatto avanti per richiederlo in adozione e i volontari del rifugio dove vive hanno paura che nessuno lo farà mai.

Quando si parla di cani di questa razza, purtroppo esistono ancora molti pregiudizi duri a morire. Ma Fulmine potrebbe far cambiare idea a ogni persona, gli basterebbe un’opportunità per dimostrare di quanto amore è capace una povera creatura come Fulmine.

Una volontaria del rifugio dove vive, che lo ha salvato, vorrebbe adottarlo, ma purtroppo non può. E ogni giorno, insieme agli altri membri della struttura, lo guardano mentre con tristezza aspetta una famiglia che merita di avere. Ma che tarda ad arrivare.

Hai continuato a fissarmi negli occhi e a non capire. Me ne sono andata a casa con la morte nel cuore.

Queste le parole della donna che lo ha portato in una struttura a Bari, con le lacrime agli occhi, perché non avrebbe mai voluto lasciarlo lì da solo. Ma purtroppo non ha altra scelta. Lei non se ne può occupare, ma spera che qualcuno arrivi in suo soccorso.

Pitbull cerca una casa per sempre: si trova a Bari, chi può lo aiuti

Fulmine ha cinque anni e vive a Bari attualmente. Stiamo parlando di un cane dolcissimo, amorevole, disposto a condividere la sua vita insieme a persone di buon cuore che possano occuparsi di lui.

Per chi volesse avere informazioni su Fulmine e su come aiutarlo a trovare una casa per sempre, ecco il numero di telefono da contattare: 3283644681.