Un cucciolo di Pitbull finge di svenire quando la sua proprietaria prova a tagliargli le unghie. L’esilarante video ha letteralmente fatto il giro del mondo. Le immagini riprese con il cellulare mostrano il cane che, con un aria seria e concentrata, da la zampa per farsi accorciare le unghie. Ma poco dopo accade qualcosa di incredibile. Guardate il video qui sotto:

Ai cani, di solito, non piace farsi tagliare le unghie. Alcuni reagiscono con aggressività, addirittura, alla sola vista del tagliaunghie. Altri, invece, scappano impauriti. Sono pochi quelli che accettano di buon grado di farsi fare la manicure. Il cucciolo di pitbull protagonista della nostra storia sembra tranquillo.

Sembra, appunto! Da la zampa alla sua proprietaria con aria indifferente ma appena lei avvicina il tagliaunghie, lui finge di svenire e scivola a terra. Il video che avete visto è davvero esilarante e lui, il pitbull protagonista della vicenda, è decisamente un cane con spiccate doti da attore drammatico.

La sua reazione alla vista del tagliaunghie è degna di ricevere un Oscar come il miglior attore protagonista nel ruolo del cucciolo di pitbull che sviene per paura di farsi accorciare le unghie. Una scena surreale e, nello stesso tempo, simpatica, che sta spopolando letteralmente sui social.

Non c’è dubbio: questo cane meriterebbe di vincere l’Academy Awards come migliore attore protagonista.

Il divertente video ha iniziato a fare il giro dei social media poco dopo essere stato postato e, da allora, ha accumulato milioni di visualizzazioni su Twitter e sul sito di condivisione di foto Imgur. La clip è stata anche condivisa sulla piattaforma Reddit – in un thread intitolato “Il pitbull più drammatico del mondo” – in cui gli utenti hanno elogiato la performance del cucciolo.

If you think you’re dramatic… check out this dog. The owner of this Pitbull caught the hilarious moment she pretended to faint to avoid getting her nails clipped. 🐶 💅 #9News pic.twitter.com/gkJuq6blim

— Nine News Sydney (@9NewsSyd) September 8, 2019