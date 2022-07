Questa è la storia di Ava, un pitbull di 8 anni abbandonato per 3 volte di fila. Ogni volta che i volontari sperano sia la sua famiglia per sempre, Ava torna indietro al rifugio. Ma loro non perdono la speranza e credono fermamente che prima o poi (speriamo presto) possa davvero trovare la sua casa per sempre.

Fonte foto da Facebook di VanessaVasconcelosABC30

Ava è una dolce cagnolina di 8 anni, un pitbull color cioccolato che dal 2016 cerca casa. È dolce, affettuosa, ama giocare, è amorevole. Ma nonostante le richieste di adozione, dopo un po’ ogni famiglia l’ha riportata indietro. Ed è già successo per ben tre volte nella sua vita.

La cagnolina, nonostante tutte queste cocenti delusioni, continua a credere che là fuori possa esistere davvero qualcuno che possa prima o poi prendersi cura di lei. Il tempo passa, ma lei non perde le speranze e continua a essere amorevole, gioiosa, piena di voglia di vivere.

Ava vive in un rifugio della California, il Valley Animal Center Ruben Cantu. I volontari si prendono cura di lei e ogni giorno cercano una famiglia per la cucciolotta. Il responsabile del rifugio insieme alla moglie è dovuto andare a Las Vegas per recuperarla dopo l’ultimo rifiuto.

Era la terza famiglia presso cui Ava andava a vivere. I proprietari avevano deciso di rinunciare a lei, consegnandola ai servizi di controllo per gli animali, che hanno contattato il rifugio californiano e atteso i volontari per poterla riconsegnare a loro.

Fonte foto da Facebook di VanessaVasconcelosABC30

Pitbull di 8 anni abbandonato 3 volte: i volontari del rifugio non si arrendono

I volontari non capiscono perché le famiglie continuino a riportare indietro questa creatura amorevole. E sanno che là fuori esiste la casa perfetta per lei.

Al momento è in attesa di subire un intervento per rimettersi in sesto a causa di una malattia mai curata. Ma appena sarà possibile cercheranno per lei una famiglia per sempre.