Pitbull difeso dai proprietari dall’odio dei vicini di casa

Il povero pitbull è stato difeso dai proprietari che lo amano sopra ogni cosa, perché i vicini di casa avevano molto da ridire sulla sua presenza nel quartiere. Purtroppo in tutto il mondo esistono ancora problematiche legate a pregiudizi e fake news che riguardano alcune razze di cani. Anche i pitbull. Considerando che invece loro sono sempre vittime innocenti.

Un ragazzo messicano è diventato popolare sui social network, per aver difeso il loro cucciolo di razza pitbull dalle critiche ingiuste che stava ricevendo da molte persone. In particolare da alcuni vicini di casa che a quanto pare non gradivano la sua presenza nel quartiere.

Brayan Iguano Rojas è il giovane proprietario di un piccolo pitbull che non è assolutamente aggressivo o pericoloso, come invece lo hanno definito molte persone all’interno del quartiere. Il cucciolotto è semplicemente adorabile, buono, gentile con tutti, vittima di maldicenze e fake news.

Brayan Iguano Rojas era stanco di essere additato ogni volta che usciva a fare una passeggiata con il cane. La gente si teneva alla larga perché pensavano fosse pericoloso, ma il ragazzo sapeva che il suo adorato cagnolino non era capace nemmeno di uccidere una mosca.

Ho portato a spasso il mio pitbull e tutte le signore quando passavo davanti alle loro case dicevano ai loro figli: ‘Dai, arriva un cane di quelli che mordono’.

Queste le sue parole sui social.

Non mangia nemmeno le normali crocchette che gli compro, tanto meno morderà il suo sporco bambino.

Pitbull difeso dai proprietari: il post diventa presto virale

Tanti Mi piace e commenti di supporto al ragazzo, anche di altre persone, proprietarie di razze spesso additate come pericolose, stanche di tutte queste maldicenze che fanno male al cuore.

Il social network però ha rimosso il suo post, perché considerato compromettente. Ma tutta la rete era dalla sua parte e in molti nella sua situazione hanno ripubblicato la stessa storia a supporto di Brayan.

