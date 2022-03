Pandora è un adorabile cagnolino che evidentemente ha una passione sfrenata per l’acqua. Tanto che il giorno il pitbull fa i capricci perché non ne vuole sapere di lasciare la piscinetta piena di acqua dove si sta divertendo come un matto. E si mette a schizzare il proprietario solo perché lo informa che forse sarebbe il caso di uscire da lì dentro ormai…

Fonte foto da video su TikTok di nicinhaazevedo869

Pandora è un cane di razza pitbull che adora sguazzare in acqua. Il 26 dicembre scorso la sua proprietaria, Nicinha Azevedo, ha deciso di pubblicare sul suo profilo TikTok un video decisamente diveretente che subito è diventato virale, perché la scenetta è decisamente adorabile.

Quando fa caldo, non c’è niente di meglio di una piscina o di una vasca piena di acqua per poter finalmente stare più freschi e dire addio alla calura. Pandora lo sa bene, per questo motivo quando Nicinha Azevedo le dice che è ora di uscire da lì dentro, il cane non la prende nel migliore dei modi.

Il cane adora quella piscinetta, che probabilmente solo lui può usare. E probabilmente nessuno gli aveva detto che poteva usarla. Ma Pandora ha tolto il coperchio e ha deciso che era venuto il momento di farsi un bel bagnetto rinfrescante nel suo posto preferito.

Quindi è Natale e cosa mi fa Pandora? Me lo merito.

Queste le parole della proprietaria che è in convalescenza dopo l’estrazione di un dente e non sa come farà a pulire tutto. Anche se, con il caldo che fa da loro, si asciugherà tutto in un baleno.

Pitbull fa i capricci mentre fa il bagnetto “abusivo”

Il cane fa la vittima, abbaia, ignora le parole della donna e non ne vuole sapere di andare via. Anzi, schizza la donna.

E alla fine Nicinha lascia che Pandora faccia quello che vuole: del resto si sta solo divertendo.