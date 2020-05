Pitbull finisce sul tetto di una casa Questo pitbull è finito sul tetto di una casa ed è stato aiutato a scendere giù

Come ci è finito il pitbull sopra il tetto di una casa? E soprattutto, come potrà mai scendere da lì sopra visto che ha una paura matta di farsi male? Per fortuna qualcuno ha accolto il suo appello ed è intervenuto per poter aiutare questo malcapitato cagnolino.

Khan, come è stato chiamato in seguito, è un bellissimo pitbull marrone con delle macchie bianche. Nessuno ha la più pallida idea di come quel cane sia riuscito a finire sul tetto di quella casa. Ma ci è finito e il problema è che non riusciva più a venire giù. Il cane era spaventato e confuso per la situazione, ma ha accolto i suoi soccorritori scodinzolando la coda.

Per fortuna il cane non è stato abbandonato al suo destino, ma è stato soccorso da persone di buon cuore che lo hanno tirato giù da quel tetto. Ma non solo: lo hanno anche rassicurato per tutto il tempo con parole dolci, per fargli capire che tutto sarebbe andato bene e che sarebbe sceso di lì sano e salvo.

Andy, uno dei soccorritori, ha raccontato che mentre saliva sul tetto si domandava come il cucciolo avrebbe reagito: magari era così spaventato da aggredirlo, non poteva saperlo. Ma quando è arrivato in cima si è trovato il cane più dolce che esistesse. Era al settimo cielo per essere stato trovato. Sapeva che lo avrebbero aiutato.

Con una corda i soccorritori sono riusciti a portare in salvo il cane. Il cucciolo ha continuato a ringraziare Andy scodinzolando e dandogli dei dolcissimi baci. E lo stesso ha fatto anche con un’altra soccorritrice che era presente.

Il cane non aveva microchip. E non aveva una casa. Così il pitbull, dopo un paio di giorni nel centro di soccorso, è stato messo in adozione.

E in poco tempo una donna si è innamorata di lui e lo ha adottato, chiamandolo proprio Khan.