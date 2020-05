Pitbull invita gatta randagia incinta nella sua casa per partorire Questo adorabile pitbull si è preso cura di una gatta randagia incinta, che ha fatto accomodare nella sua cuccia per partorire

Oggi vi vogliamo raccontare la storia di Ade (Hades), un dolcissimo cane di razza pitbull che un giorno ha compiuto un gesto davvero ammirevole. Ha visto una gatta randagia incinta che vagava per strada e ha pensato bene di invitarla a partorire nella sua casa, la sua cuccia.

Ade (Hades) è un dolce pitbull che vive in Messico con il suo migliore amico umano. Ed è stato proprio Juan José P. Flores a raccontare questa incredibile storia.

Aveva spesso visto quel gattino randagio girare nel quartiere: non si era mai avvicinato perché il felino scappava sempre, ma gli aveva sempre lasciato da mangiare. Quell’atto di gentilezza è stato notato da Ade, che ha voluto imitare il suo proprietario.

Il suo proprietario un giorno, mentre era a casa, ha sentito bussare alla porta sul retro, dove Ade (Hades) di solito esce. Pensava fosse una persona, invece era proprio il suo cane, che aveva una grande notizia da dargli. Era agitato e abbaiava molto, così il ragazzo è uscito per andare a controllare. Ade aveva invitato qualcuno nella sua cuccia.

Juan José P. Flores capì subito chi era l’ospite del suo cane. Era proprio quel gattino randagio timido che bazzicava intorno a casa loro. Anzi, era una gattina ed era persino incinta. Quella micina aveva bisogno di un posto sicuro dove dare alla luce i suoi cuccioli. E a quanto pare lo aveva trovato, grazie ad Ade. Il suo proprietario era decisamente sorpreso!

Ma le gentilezze del cane verso la gattina non finivano qui. Quando la micia è andata in travaglio, Ade non l’ha mai lasciata. L’ha protetta per tutto il tempo mentre la mamma ha dato alla luce due splendidi gattini sani.

La mamma aveva una casa dove rimanere con i suoi cuccioli nei loro primi giorni di vita.

E non poteva essere più fortunata di così. Ade si è rivelato un ottimo amico.