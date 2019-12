Pixi il gattino Pixi, un gattino meraviglioso, era tornata a casa dalla sua padrona ed aveva un biglietto messo sotto il collare

Due anni fa il gattino Pixi era apparso nella casa di Mary Lore Barras. È stato amore a prima vista e Mary ha deciso di adottarlo. E da allora Pixi è stato considerato come un membro della famiglia e ha dimostrato di essere un gatto molto indipendente. Usciva e entrava a suo piacimento e mangiava quando ne aveva voglia. Ma recentemente Mary ha scoperto che qualcosa era cambiato in Pixi. Disse di aver notato che Pixi aveva un collare verde, che non gli aveva mai dato. Inoltre, il gatto era un po ‘più grasso del normale.

Ovviamente Mary voleva sapere cosa stava facendo Pixi. E ha scritto un messaggio che ha messo sul collare del gatto. Nel messaggio c’era scritto:”Pixi forse ha due case .” Due giorni dopo Pixi è scomparso. Mary aspettò con impazienza il suo ritorno a casa. Quando Pixi tornò a casa, Mary scoprì un nuovo messaggio sulla collana. “Qui lo chiamiamo Huarache. Ebbene si sembra che abbia due case “.

Si è scoperto che Pixi ha avuto una doppia vita, e non una ma due case.

Dopo aver scoperto il segreto, Pixi o Huarache, come viene anche chiamato nella seconda casa, ha continuato a vivere con le due famiglie. Mary e gli altri proprietari hanno cercato di tenersi in contatto con i messaggi e Pixi è diventato il postino. In questo modo Pixi veniva controllato e riempito di attenzioni, come ad esempio quando il gatto doveva essere vaccinato.

Pixi è davvero fortunato. Ci sono gatti che non hanno casa, invece lui ha incredibilmente l’amore di ben due famiglie, che lo amano e lo riempiono di attenzioni.