Pizzica il futuro marito mentre canta canzoni d’amore al loro pitbull Una donna rientrando a casa ha pizzicato il suo futuro marito mentre nel suo studio era intento a cantare canzoni d'amore al loro pitbull. Non potete perdervi la scena!

Jen Anderson rientrando a casa non si sarebbe mai aspettata di trovarsi di fronte una scena del genere. Protagonisti il suo compagno e uno dei loro cani. Nello studio ha pizzicato il marito mentre cantava dolci canzoni d’amore… al loro pitbull. Ecco una storia decisamente commovente.

Era rientrata a casa e subito è rimasta sorpresa nel sentire un rumore sospetto provenire dall’ufficio del futuro marito. C’erano i ladri? Era chiuso là dentro con un’altra donna? C’era proprio qualcosa che non andava, così ha deciso di avvicinarsi piano alla porta per aprirla e scoprire cosa stesse succedendo. E si è ritrovata di fronte a una scena in perfetto stile Disney.

Guardate:

Jen Anderson viveva in quella casa con Lady, una dolcissima pitbull, la più romantica che abbiate mai visto in vita propria. Era con lei da quando la cagnolina aveva appena 9 settimane di vita, da quando un centro di aiuto per animali in difficoltà aveva trovato sua madre incinta di Lady e dei suoi fratelli. In breve tempo la cagnolina è diventata un membro importante della famiglia, unendosi a un gruppo di ben 5 husky siberiani. La compagnia non le mancava.

Anche il futuro marito di Jen Anderson a quanto pare si era innamorato follemente di lei. Per quello la donna rientrando a casa sentendo una canzone provenire dall’ufficio dell’uomo, che aveva la porta socchiusa, si è insospettita. Dentro c’era lui che cantava una dolce canzone d’amore per Lady. Il fidanzato di Jen Anderson la afferrava dolcemente tra le sue braccia mentre le dedicava una canzone dolcissima. Chissà, magari si stava preparando con l’aiuto della cagnolina a preparare una sorpresa alla fidanzata. Magari proprio una serenata da dedicarle alla vigilia del matrimonio. O forse quella era la sua proposta di vivere tutti insieme felici e contenti per il resto della loro vita.

Lady è proprio una cagnolina fortunata.