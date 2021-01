Poliziotti rompono il finestrino della macchina, per salvare la vita del cane in grave pericolo

Un grave episodio è avvenuto pochi mesi fa, in Florida. Due agenti di polizia per riuscire a salvare la vita di un cane, hanno deciso di rompere il finestrino della macchina. I passanti appena si sono resi conto della sua condizioni critica, hanno lanciato in fretta l’allarme alle forze dell’ordine.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre. I poliziotti erano usciti per fare il loro solito giro di perlustrazione per la città.

All’improvviso, dal centralino hanno scoperto che un cagnolino era chiuso in una macchina e viste le alte temperature, era in grave pericolo. Per questo sono andati sul posto in pochi minuti.

I passanti lo hanno notato, poiché piangeva ed abbaiava e non riusciva a smettere. Stava soffrendo ed aveva bisogno di aiuto in fretta. Gli agenti, in un primo momento, hanno provato a rintracciare i proprietari del veicolo.

Tuttavia, le ricerche non hanno portato ai risultati sperati. Per questo motivo, hanno deciso di rompere il finestrino della macchina. Non avevano altra soluzione per riuscire a salvargli la vita.

Il cucciolo a quattro zampe era in pericolo e tutte le persone sono rimaste lì, solo per stargli vicino ed aiutarlo. Nessuno sapeva che fine avessero fatto i suoi amici umani.

Il salvataggio del cane chiuso nella macchina

Gli agenti sono riusciti a rompere il vetro nel giro di pochi istanti. Hanno preso il dolce cagnolino tra le braccia e per prima cosa gli hanno dato dell’acqua.

Inoltre, hanno anche chiesto l’intervento di un veterinario, per capire meglio le sue condizioni di salute. Pochi minuti dopo il salvataggio, sono arrivate anche due persone che dicevano di essere gli amici umani del cucciolo.

Hanno raccontato agli agenti che erano andati al mare per qualche ora e che avevano deciso di non portare il loro cane, poiché le temperature erano molto elevate. I ragazzi potrebbero essere anche denunciati per abbandono e crudeltà nei confronti degli animali. I poliziotti hanno voluto parlare dell’accaduto sul web ed hanno ricevuto migliaia di complimenti per il loro gesto eroico.