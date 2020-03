Poliziotto passa la notte al rifugio insieme al cucciolo che aveva salvato Il poliziotto stanco per i turni passa la notte al rifugio insieme al cucciolo che aveva appena salvato: grazie alla foto è stato subito adottato

Kareem Garibaldi è un poliziotto che aveva appena salvato dei cuccioli. Era molto stanco ed è rimasto a dormire nel rifugio per randagi dove li aveva appena portati. Aveva fatto tre turni consecutivi di 12 ore, ma non li ha voluti lasciare. La foto del suo pisolino ha permesso ai cuccioli di trovare subito una casa.

La foto del poliziotto che in Florida ha salvato un cucciolo e poi si è messo a dormire insieme a lui nel rifugio ha fatto il giro del web.

Su Facebook ha commosso tutti quanti la sua storia. Di sicuro quando si pensa alla polizia non si pensa al salvataggio dei cuccioli, ma mentre era in servizio Kareem Garibaldi, ufficiale del dipartimento di polizia in Floria, ha trovato questo cucciolo abbandonato. Era il terzo giorno di turni massacranti di 12 ore. Lavorava dalle prime luci del mattino. Ma quando lo ha incontrato per strada non ha potuto fare a meno che aiutarlo.

Kind-Hearted Officer Helps Puppy Find New HomeOn Saturday in the early morning hours, Ofc. Kareem Garibaldi almost hit… Gepostet von LakelandPD am Montag, 23. Mai 2016

Kareem Garibaldi è sceso dalla sua auto per dare un’occhiatta: il cucciolo non aveva il collare o etichette di identificazione. Doveva avere all’incirca 8-10 settimane. Non ebbe il coraggio di lasciarlo lì. Lo prese e pubblicò delle foto su Facebook, chiedendo anche in giro se qualcuno lo conoscesse. Non sapeva dove portarlo, così lo ha portato con se in dipartimento per dargli da mangiare e tenerlo al caldo fino alla fine del suo terzo turno consecutivo in tre giorni di 12 ore di lavoro. Ha preso il cucciolo è lo ha portato in un rifugio, dove i medici lo hanno visitato.

Nonostante il suo turno fosse finito, non se l’è sentita di lasciarlo solo. È rimasto lì a fargli compagnia e, visto che era molto stanco, si è addormentato. La foto è stata immediatamente pubblicata sui social e poco più tardi il cucciolo ha trovato la sua nuova casa per sempre.