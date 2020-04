Poliziotto turco si getta nelle acque ghiacciate di un lago per salvare il cane che stava annegandp Questa è la storia di un poliziotto turco che si è buttato nelle acque ghiacciate di un lago per poter salvare un cane che rischiava di affogare

Oggi vi vogliamo raccontare la storia di un poliziotto turco che è doppiamente un eroe. Lo è perché si è gettato in un lago ghiacciato per poter salvare un povero cane che rischiava di annegare. E lo è anche perché in seguito ha adottato quel cane randagio.

Tutto il mondo oggi conosce la storia di questo poliziotto turco che nel suo paese ha compiuto un vero e proprio atto eroico, oggi elogiato da chiunque abbia letto la sua storia.

Quante persone si sarebbero gettate in un lago ghiacciato per poter salvare la vita a un cane che di sicuro sarebbe morto congelato o annegato, visto che non riusciva più a ritornare indietro? Quanti avrebbero messo a repentaglio la propria vita per salvare quella di un cane che nemmeno conoscevano? Ma questo poliziotto turco non si è limitato a salvargli la vita. Gliene ha anche donata una nuova!

Burak Ökten è il nome dell’agente che oggi viene salutato da tutti come un eroe, nella sua Turchia, dove è avvenuto l’incidente, e anche nel resto del mondo. Perché per fortuna non solo le cattive notizie fanno il giro del mondo: ci sono anche delle good news che ci fanno sperare che una nuova umanità è possibile.

Tutto è accaduto la settimana scorsa sul lago Và, che si trova in turchia. Burak Ökten ha visto il cane in difficoltà e quando ha capito che da solo non ce l’avrebbe fatta si è gettato nelle acque gelide del lago per poterlo salvare. Poi lo ha caricato sulle sue spalle ed è tornato faticosamente a riva.

A terra c’erano le squadre di soccorso ad attenderli. Il cane è subito stato portato dal medico veterinario. E anche l’agente si è sottoposto a una visita. Poi quando il poliziotto e il cane si sono rivisti, l’uomo ha deciso di tenerlo con se!