Poliziotto vede un cane investito per strada e non esita a salvarlo La compassione di un uomo, davanti ad un cane investito e lasciato per strada

La vicenda arriva da New York, precisamente dalla Contea di Chautauqua. Un povero cane è stato investito in mezzo alla strada e poi lasciato lì, a morire. Fortunatamente, Chris, un poliziotto, si è reso conto della scena e si è subito fermato per aiutare l’animale ferito.

Si è tolto la giacca e l’ha adagiata sul corpo infreddolito del cane nel tentativo di tenerlo al caldo, in attesa che arrivasse altro aiuto. Si è seduto accanto a lui ed ha cercato di confortarlo, per fargli capire che non era solo e che da adesso in poi, tutto sarebbe andato bene.

Fortunatamente il cane aveva riportato soltanto lievi ferite e non era in pericolo di vita.

Dopo le dovute indagini, la polizia ha rintracciato i proprietari dell’animale. Il suo nome era Rogue e si era allontanato da casa da qualche ora.

Il cucciolo è stato portato dal veterinario, dove è stato visitato e curato, prima di essere riconsegnato tra le braccia della sua famiglia.

La pagina Facebook dello sceriffo della Contea, ha pubblicato la foto del poliziotto mentre conforta il cane. In pochissime ore, si è diffusa in ogni parte del mondo, attraverso i social network, scaldando il cuore di migliaia di persone.

“Nei periodi in cui sembra esserci una stampa negativa nei confronti delle forze dell’ordine, questo dimostra un po’ di compassione da parte delle stesse e in particolare del nostro vice”.

Nessuno saprà mai chi sia stato ad investire il cagnolino e a non essersi fermato nemmeno per vedere se fosse vivo. E soprattutto nessuno si spiegherà mai con quale coscienza riesca ad andare avanti con la propria vita.

Fortunatamente esistono al mondo persone come questo poliziotto, capaci di mettere in stand-by per un attimo la routine della propria vita, per salvare quella di un altro essere indifeso e cambiare per sempre il suo destino.