I Vigili del Fuoco, spesso, oltre che spegnere incendi, si ritrovano coinvolti in salvataggi di poveri cagnolini randagi in situazioni difficili. In questo caso, erano intervenuti per salvare dei cagnolini bloccati all’interno di un tombino. Dopo averli estratti e portati nella clinica veterinaria vicina, hanno scoperto che si trattava di cuccioli di volpe.

La vicenda è accaduta a Colorado Springs, negli USA, ma ha rapidamente fatto il giro di tutto il mondo. Ed è facilmente intuibile il perché.

I Vigili del Fuoco della Contea hanno ricevuto una chiamata di emergenza da parte di alcuni passanti, che li avvisavano di alcuni cagnolini intrappolati e bloccati all’interno di un tombino. Immediatamente i pompieri si sono precipitati sul posto ed hanno estratto i cani appena nati, per poi portarli alla Humane Society, un rifugio del posto.

Abbiamo visto quelle piccole creature color nero e abbiamo subito pensato che si trattasse dell’ennesimo caso di abbandono di cagnolini appena nati. Sembravano dei cuccioli di labrador di pochi giorni di vita.

Arrivati nella clinica veterinaria, i volontari ed il veterinario hanno subito capito che quelle piccole creature non erano affatto dei labrador, ma volpi.

Il salvataggio dei cuccioli di volpe

A quel punto, i volontari del rifugio hanno contattato i responsabili del santuario per animali selvatici del posto, il Colorado Parks and Wildlife District.

Gli operatori sapevano che quello non era un abbandono, ma che la mamma volpe aveva partorito in quel tombino i suoi bambini e che presto sarebbe tornata a prenderli. Quindi hanno commissionati i Vigili del Fuoco a riportare i cuccioli di volpe dove li avevano trovati.

Nei giorni successivi, il personale ha continuato a tenere sotto controllo quel tombino. Volevano vedere se effettivamente la mamma volpe sarebbe tornata a prendere i suoi cuccioli.

Purtroppo, mamma volpe non è mai tornata. Quei volpini, però, erano ancora troppo piccoli per cavarsela da soli. Quindi i volontari li hanno presi ed accuditi.

Quando saranno abbastanza grandi e sani, il santuario si occuperà di reinserirli nella natura, l’unico posto in cui potranno vivere felici il resto della loro vita.