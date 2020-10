Questo povero gatto intrappolato in un buco se l’è vista davvero brutta. Non si sa come sia finito in quel posto da quale però non è più riuscito a venirne fuori. Era proprio nei guai e non sapeva come fare. Per fortuna in suo soccorso sono intervenuti i pompieri che lo hanno salvato.

Fonte Pixabay

I pompieri di Verona sono stati chiamati nel pomeriggio di martedì 20 ottobre per un singolare intervento. C’era un povero micio che aveva bisogno del loro aiuto.

I vigili del fuoco, infatti, hanno aiutato il gatto che si trovava presso l’avio-superficie di località Boscomantico. Chissà per quale motivo il gatto aveva deciso di infilarsi all’interno di un buco, dal quale non riusciva più a sfilare la testa.

Fonte Pixabay

La disavventura di questo micio è iniziata quando si è avvicinato un po’ troppo a un foro di una struttura che fa parte dell’arredamento del giardino del bar presente all’interno dell’aeroporto. La testa è entrata completamente dentro, ma poi non riusciva più a venire fuori.

Chi si è accorto della situazione ha provato a dargli una mano. Ma la paura di fargli del male era molta. Così hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco, che tempestivamente sono intervenuti in soccorso del povero animale in difficoltà.

Fonte Pixabay

Gatto intrappolato rischia molto per la sua curiosità

I pompieri hanno agito con estrema delicatezza e cautela, perché rischiavano anche loro di arrecare danni al povero malcapitato. Per prima cosa hanno tolto delle parti in legno della struttura che teneva prigioniero il gatto. E poi lo hanno completamente liberato da quella che era diventata una trappola.

🔴📽 Micio curioso (e sfortunato) intrappolato in un buco. L'intervento dei Vigili del Fuoco. 🔴📽 Micio curioso (e sfortunato) intrappolato in un buco. L'intervento dei Vigili del Fuoco.Singolare intervento per i Vigili del fuoco di Verona che, nel pomeriggio di ieri, martedì 20 ottobre, sono intervenuti presso l'avio-superficie di località Boscomantico per salvare un micio decisamente troppo curioso (e sfortunato).😿 I pompieri sono intervenuti nei pressi del bar dell'aeroporto, dove un gatto aveva infilato la testa nel foro di una struttura d'arredo del giardino, rimanendovi così incastrato.Con la dovuta cura e applicando la giusta forza la squadra ha asportato alcune parti in legno che imprigionavano l'animale; al termine dell'operazione di recupero il micio è tornato libero di zompettàre.#VeronaNews Posted by Verona News on Wednesday, October 21, 2020 Fonte Facebook Verona News

I mici sono famosi per la loro curiosità, che ogni tanto li mette in veri e propri guai. Dai quali uscire è decisamente difficile. Ma per fortuna in questa storia c’è il lieto fine!