Pompieri scavano per salvare il cane intrappolato Il cane era rimasto intrappolato: pompieri scavano con forza per poterli salvare

Questa è la storia di un gruppi di pompieri che si sono spesi fino alle ultime forze e alle ultime energie per poter salvare la vita di un povero cane che era rimasto intrappolato. Se non fossero intervenuti in tempo, forse non sarebbe stata una storia a lieto fine.

La storia di arriva dal Connecticut. Questo povero cagnolino era rimasto bloccato sotto la scala del portico. Forse era andato lì a curiosare, visto che Fido ama sempre andare in cerca di avventure e adora esplorare tutto quello che ha intorno.

Peccato che spesso i cani, proprio per questa caratteristica, finiscono per mettersi nei guai. In questo caso però la situazione era decisamente delicata: poteva rischiare grosso.

I vigili del fuoco sono stati chiamati direttamente dai proprietari del povero cane: i padroni, presi dal panico, non sapevano più cosa fare. Era notte fonda, erano già passate le 23, e il loro amato cagnolino non riusciva proprio a venire fuori da quella situazione da solo. Il team di pompieri è intervenuta velocemente: una volta giunti sul posto i vigili del fuoco hanno analizzato con cura la situazione prima di poter intervenire efficacemente.

Prima di tutto hanno capito come si era bloccato il cane, poi hanno controllato il perimetro della casa e poi hanno individuato la sua esatta posizione, tramite una termocamera. Anche perché i proprietari non potevano proprio aiutarli: non sapevano come avesse fatto a cacciarsi in guai così grossi.

Il cucciolo era rimasto bloccato dietro. I vigili del fuoco ci hanno messo un po’ di tempo, diverse ore, ma sapevano che dovevano agire in fretta, per il cucciolo era letteralmente terrorizzato. I pompieri hanno scavato a lungo nel terreno, prima di poter recuperare il cagnolino.

Uno dei vigili del fuoco, il pompiere, Riley Cronin è riuscito a entrare nella buca fatta e portare fuori il cane sano e salvo. Anche se non è stato facile.