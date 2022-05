Da Manchester arriva un video che ha fatto infuriare tutti quanti e che mostra un postino che prende a calci un cane. Il terribile gesto, già condannabile di suo, è stato poi fatto di fronte agli occhi increduli della piccola proprietaria. La bambina si è messa a piangere vedendo cosa quell’uomo stava facendo al suo miglior amico peloso.

Fonte foto da video su YouTube di TalkTv

La ragazzina era in casa quando il postino ha suonato al suo campanello. Aveva un pacco da consegnare. Il cane di casa di piccola taglia corre incontro alla sua padroncina e incomincia ad abbaiare a quell’uomo che per lui è uno sconosciuto che sta tentando di entrare a casa sua.

Il postino, di risposta, gli tira un calcio, lanciandolo a qualche metro di distanza sul vialetto. Il postino, poi, prende la sua auto e va via come se niente fosse. Il terribile episodio, che ha per protagonista un postino della Royal Mail della Greater Manchester, risale a un mese fa.

Tutta la scena è stata ripresa dalla telecamera di sicurezza che la famiglia ha posizionato sul campanello di casa. La figlia in lacrime ha raccontato tutto alla mare:

Mia figlia ha aperto la porta per la consegna. Ero fuori a stendere i panni e lei è corsa dentro e mi ha detto cosa era successo. Mia figlia era molto arrabbiata. Stava piangendo a crepapelle e lei non è una ragazzina emotiva. E come se non bastasse il mio cane ha il terrore di andare alla porta e quando suona il campanello si bagna e trema visibilmente.

Postino prende a calci un cane: la risposta della Royal Mail alla famiglia

Con una lettera inviata al Manchester Evening News la Royal Mail si è scusata e ha detto di aver ascoltato anche il postino. L’uomo ha raccontato che il cane lo ha morso alla caviglia e per difendersi ha reagito a quel modo.

