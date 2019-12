Powder il tenero cagnolone Powder era stato abbandonato in un campo vicino ad una autostrada

Powder, un tenerissimo cucciolone, era stato abbandonato in un campo nelle vicinanze di un’autostrada in Florida. Delle persone che passavano di lì con la macchina si accorsero di questo tenero cagnolone e si fermarono per prestargli soccorso. Quello che videro era terribile, in quanto powder versava in terribili condizioni, non mangiava e non beveva da molto e

notarono che i suoi occhi erano pieni di terribili ferite e aveva una patina bianca sugli occhi, probabilmente derivante da una cataratta galoppante, che lo stava facendo diventare cieco.

Arrivarono molte persone ad aiutarlo, tra cui anche lo sheriffo della città, chiamato proprio dalle persone che si erano fermate. Gli diedero acqua e cibo, gli avvolsero una coperta, dato che tremava per il freddo e fecero di tutto per farlo stare bene.

In quelle condizioni le persone notarono che non poteva resistere a lungo allora lo sheriffo decise di portarlo con urgenza dal veterinario. Caricarlo fu’ molto difficile in quanto il povero cagnolone non si muoveva, forse per paura.

Una volta presa fiducia dopo un pò di coccole si lasciò caricare in una delle macchine. Appena arrivato alla clinica il tenero Powder fu’ sottoposto immediatamente a intervento chirurgico in quanto la veterinaria appena lo vide capì che stava perdendo la vista se non si fosse intervenuti subito.

L’intervento fortunatamente, grazie alla bravura della dottoressa andò molto bene, e dopo un pò di degenza Powder recuperò subito la vista. La veterinaria curò anche le ferite del povero cane che stava sempre meglio e recuperava sempre più energie grazie a tutte le attenzioni della veterinaria. Dopo una terribile situazione di abbandono e malessere Powder stava di nuovo bene, grazie al miracolo compiuto dalla dottoressa, alle persone e allo sheriffo che per fortuna si sono fermati per aiutarlo e gli hanno salvato la vita.