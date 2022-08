Premio fedeltà del cane 2022 a Shiva: ha vegliato la proprietaria caduta in un dirupo

A Camogli il Premio fedeltà del cane 2022 a Shiva è più che meritato. Questo bellissimo cucciolo di Border Collie, infatti, si è distinto per aver vegliato la proprietaria caduta in un dirupo. La donna era sotto choc, ma l’animale non solo le è rimasto sempre accanto, ma è anche riuscito ad attirare i soccorritori salvandole di fatto la vita.

Shiva ha vinto il Premio Internazionale Fedeltà del Cane 2022, giunto alla 61esima edizione, che si tiene ogni anno il 16 agosto a San Rocco di Camogli, in Liguria. La femmina di Border Collie di 9 anni ha raggiunto la proprietaria Marilena Facchini, in stato di choc dopo essere caduta in un dirupo.

Il cane l’ha vegliata e non l’ha mai lasciata sola, continuando ad abbaiare, facendo in modo che i soccorritori raggiungessero la donna che vive a Gandino, in provincia di Bergamo. La donna non sa come avrebbe fatto se la sua cagnolina non fosse stata lì con lei.

Marilena Facchini era uscita con Shiva per fare una passeggiata, nella mattinata del 5 maggio scorso. Si erano dirette verso il Laghetto Corrado, per camminare in salita e arrivare a l Monte Corno a più di 1200 metri di altezza.

La donna era esperta, ma è scivolata in un dirupo, facendo un volo di 7 metri. Non riusciva più a muoversi ed era in stato di choc. Ma per fortuna Shiva era lucida: l’ha raggiunta, ferendosi, ma rimanendo accanto alla donna, che nel frattempo era riuscita a spostarsi.

Premio fedeltà del cane 2022 a Shiva, che ha salvato la sua mamma umana

L’allarme è scattato a mezzogiorno. Marilena non si presenta ad alcuni impegni e il compagno non riesce a chiamarla. Così allerta i soccorsi, che in poco tempo raggiungono il luogo della caduta, anche grazie a Shiva che non ha mai smesso di abbaiare.