Portare il cane fuori nel coprifuoco si può oppure è una di quelle cose vietate? I proprietari di animali devono fare i conti in questi giorni con DPCM e ordinanze regionali e locali che non sempre sono chiare. E quando si parla di animali domestici, il loro benessere viene prima di tutto. Ma meglio essere informati su come muoversi.

Il coprifuoco, è bene ricordarlo, non vige in tutta Italia, dove invece i locali sono costretti a chiudere alle 18. Ma alcune ordinanze regionali lo hanno introdotto (solitamente dalle 23 alle 5).

C’è da premettere che non siamo in lockdown come a marzo e aprile. Quando comunque portare fuori i cani per la sacrosanta passeggiata era possibile. Ma bisogna leggere con attenzione le ordinanze delle singole regioni.

A oggi hanno scelto di imporre il coprifuoco dalle 23 alle 5 Lombardia, Piemonte e Campania, mentre nel Lazio c’è un’ora in più, perché non si può uscire dalle 24 alle 15. Attenzione, però, perché quando si dice che non si può uscire, significa che non lo si può fare per motivi più che validi.

In queste regioni, quindi, uscire dopo le 23 (o 24 per il Lazio) con il cane, proponendo a eventuali forze dell’ordine che dovessero fermarvi la motivazione della passeggiata del cane, preparatevi: potreste essere multati.

Se abitate nelle altre regioni che non sono oggetto di ordinanze più restrittive di quelle previste dall’ultimo DPCM nazionale, invece, tranquilli. Ci sono solo forti raccomandazioni a limitare gli spostamenti. Ma nessuno potrà dirvi nulla se uscite con il cane a passeggiare anche di notte.

Prestate la massima attenzione, però, alle ordinanze emesse dalla Regione in cui vivete, perché potrebbero seguire l’esempio di quelle zone d’Italia dove il coprifuoco è già in vigore.

Cane fuori nel coprifuoco: cosa rischia il proprietario?

Chi esce senza valido motivo nelle ore in cui vige il coprifuoco rischia multe fino a 1.000 euro. A meno di non incontrare un vigile che magari comprenda la reale urgenza di Fido…

Ricordatevi che si può uscire solo per validi motivi di lavoro, salute, necessità e urgenza. E a quanto pare i bisognini del cane non lo sono: programmate meglio le vostre giornate.