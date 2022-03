C’è una donna che è stata fortemente contestata sui social con un’accusa davvero terribile. Aver fatto ingrassare di proposito la sua micia per ottenere fama, successo e follower sui social, in particolare su Instagram. La proprietaria della gatta obesa è stata criticata per questo, ma lei cerca di difendersi da ogni accusa.

Fonte foto da Instagram di fedupcat

Liznya The Cat è un gatto davvero molto famoso online. La proprietaria ha dovuto difendersi su internet per delle accuse, arrivate tramite commenti ai suoi post, secondo cui non teneva alla salute della micia.

Alcune persone, infatti, si sono scagliate contro la donna dicendo che ingrassava di proposito il gatto, per poter attirare l’attenzione sul web e guadagnare follower, sul suo account Instagram.

La proprietaria di Liznya The Cat ha detto che quei commenti le facevano male e non era vero niente di quello che c’era scritto. La gatta era incinta, quindi era ingrassata molto per quel motivo.

Dopo la gravidanza, i veterinari avevano consigliato la sterilizzazione e lei ha continuato a ingrassare, nonostante stia seguendo le indicazioni del medico veterinario ed è a dieta con cibo speciale per lei.

Fonte foto da Instagram di fedupcat

Proprietaria di gatta obesa criticata è costretta a difendersi da accuse pesanti sui social

Non supportiamo abusi di alcun tipo e non è giusto minacciare i proprietari. E non possiamo nemmeno ignorare che alcuni sottolineano che la nostra gatta era più magra nel 2020. È vero, ma da allora non è ingrassata molto, guarda altre vecchie foto scattate da un’angolazione diversa per essere sicuro.

Fonte foto da Instagram di fedupcat

Così la famiglia della gatta, che è in cura da un veterinario e inizia a stare meglio, visto che non ha più preso chili, rispondono alle accuse che sono state mosse contro ai proprietari dai follower che credevano che si trattasse solo di un modo per avere più follower.