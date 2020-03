Proprietaria in quarantena. Cane si distorce la coda, per la troppa felicità "Ho capito che il mio cane non stava bene, così ho chiamato il veterinario. Mi ha spiegato che era perché ero a casa, per via della quarantena. Volete sapere cosa mi ha prescritto? 😱"

A causa dell’emergenza sanitaria italiana Coronavirus, molte persone si sono ritrovate a casa, senza poter andare a lavorare, senza la possibilità di poter uscire come prima, per evitare il contagio del virus. La maggior parte di queste persone, condividere la propria vita con un animale domestico. Avete mai pensato qual è il loro pensiero a riguardo?

Se per l’essere umano la quarantena è un sacrificio, per un amico a 4 zampe, è qualcosa che somiglia al paradiso!

His name is Rolo and he is a Dachshund (sausage dog) ❤️ pic.twitter.com/88bVv4jjXi — Emma smith (@Emmasmith77xx) March 21, 2020

Tutto il tempo in compagnia del proprio umano, che lo coccola e lo porta a passeggiare! Questa storia è stata diffusa su Twitter, da una donna di nome Emma Smith.

Il suo cane, un cucciolo di nome Rolo, ha riportato dei problemi alla coda, in seguito alla troppa felicità.

Come Emma ha anche raccontato alla famosa testata giornalistica Metro.co.uk., Rolo è sempre stato abituato a rimanere a casa da solo, dalle 9 del mattino, fino al tardo pomeriggio.

“Per via del Coronavirus, sono a casa e Rolo vuole sempre giocare. Scodinzola, scodinzola e scodinzola. Qualche giorno fa, ha iniziato a tenere la coda in mezzo alle gambe. Così preoccupata, ho chiamato il veterinario. Gli ho spiegato la situazione e ciò che era successo e lui ha subito capito. Mi ha prescritto come cura qualche giorno di riposo dalla felicità! Rolo si è provocato una distorsione della coda, per quanto ha scodinzolato, per quanto è felice!”

Quando un amico a quattro zampe è felice, dimostra la tua eccitazione scodinzolando la coda velocemente da un lato all’altro.

Rolo ha scodinzolato in modo così eccessivo, da finire con lo slogarsi la coda!

La coda di un cane è composta da diverse vertebre, ricoperte da una muscolatura. Nella maggior parte delle fratture, si risalda in modo naturale.

E i vostri cani? Sono felici della quarantena?? Scommettiamo proprio di sì!