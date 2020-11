Abbandonare il cane perché invalido, dopo che un vicino di casa gli ha procurato delle ferite tali da rendergli la vita ancora più difficile. Ecco il gesto crudele di un uomo che ha lasciato il suo animale in un fosso a morire da solo. Ma lui è riuscito a sopravvivere.

Questo cagnolino bianco aveva vissuto per anni con la sua famiglia. Felice di essere amato. Il suo proprietario umano lo adorava, era bello ed educato. Ma alle prime difficoltà si è disfatto di lui come se fosse un rifiuto.

Il cane era sempre stato fedele alla sua famiglia e li aveva sempre amati. Poi un giorno è stato vittima di un incidente. Mentre giocava è finito nel cortile di un vicino di casa, che per l’intrusione lo ha punito, rompendogli la spina dorsale.

Secondo voi il suo papà umano cosa ha fatto? Ha per caso denunciato il vicino di casa correndo subito a far curare il suo cane da un veterinario? Assolutamente no, ha preferito prendere la strada della vigliaccheria, abbandonando il suo cucciolo ormai reso invalido dalle botte prese.

La famiglia ha deciso di abbandonare il cane in un fosso, piuttosto che farlo curare e combattere contro chi lo aveva ridotto in quelle condizioni. Pensavano sarebbe morto in breve tempo. Ma così, per fortuna, non è stato.

Una donna, infatti, non solo lo ha trovato, ma lo ha anche riconosciuto. E ha deciso di concedergli quella seconda possibilità di vita che il suo precedente proprietario aveva deciso così crudelmente di dargli.

Abbandonare il cane invalido, si può essere più crudeli di così?

La donna lo ha portato prima a casa e poi gli ha fatto il bagno. E il cane in tutta risposta ha iniziato a scodinzolare felice. Aveva così tanto dolore alla spina dorsale, però, che non riusciva a muoversi.

La donna lo ha anche portato da uno specialista e rimarrà al suo fianco per dargli tutto l’amore di cui ha bisogno durante la lunga riabilitazione.