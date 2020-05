Proprietario manda il suo pitbull a fare la spesa mentre lui è in quarantena Questo proprietario di pitbull non poteva uscire di casa per fare la spesa perché in quarantena. E allora ha mandato il suo cane

Ormai sono molte le storie di persone che si ingegnano in tutti i modi per ovviare al fatto di essere chiuse in casa in quarantena. E spesso i loro animali domestici sono i loro complici in storie che ben presto fanno il giro dei social. Come è accaduto a questo dolcissimo pitbull, che è diventato popolare quando il proprietario lo ha mandato fuori di casa per fare la spesa al suo posto.

Il proprietario di questo american bully era confinato a casa a causa della quarantena. Non poteva uscire di casa per le restrizioni imposte dal suo governo. Ma aveva delle commissioni da sbrigare e delle compere da fare. Così ha deciso di chiedere aiuto al suo più fedele amico, il suo amato pitbull. E lo ha mandato in un supermercato vicino a comprare tutto quello che in casa mancava e di cui avevano bisogno. Ovviamente il cagnolino ha fatto il suo dovere!

Il proprietario ha messo sulle spalle del cane uno zaino rosa e ha preparato per lui la lista della spesa e una banconota per permettergli di comprare tutto senza avere problemi. Ha poi istruito il cane, dicendogli che era libero di mordere il proprietario del negozio nel caso in cui non gli avesse dato il resto.

Dopo aver ricevuto tutte le istruzioni, l’animale ha lasciato la sua casa e si è diretto, senza esitazione e distrazioni, verso il negozio dove avrebbe fatto le compere, per compiere l’importante missione che il suo amato amico umano gli aveva affidato. La storia di questo pitbull è diventata ben presto virale, a dimostrazione del fatto che chi pensa che i pitbull siano dei cani pericolosi ha preso un grosso abbaglio ed è vittima di disinformazione e pregiudizi.

Quédate en casa Entrene a mi American Bully para que me haga las compras.#Quedateencasa Gepostet von American Bully Club Huancayo Peru am Donnerstag, 16. April 2020

Il cane è tornato a casa con la spesa. E ha continuato ad andare e venire dal negozio ogni volta che il proprietario ne aveva bisogno.