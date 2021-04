Pubblicano la foto del compleanno del cucciolo e vengono travolti dalle polemiche

È prassi comune sui social media contestare qualsiasi cosa un’altra persona faccia. Ci sono persone che non vedono l’ora di criticare qualsiasi cosa facciano gli altri, indipendentemente dalla situazione. È quanto accaduto a una famiglia che ha deciso di festeggiare il compleanno del cucciolo con una festa con tanto di palloncini e cibo a tema, ma che si è vista da diverse persone che criticavano la loro scelta.

Fonte Pixabay

Il nome del cane in questione è Justin e ha da poco celebrato il suo primo anno di vita. Così la sua famiglia gli ha organizzato una festa di compleanno vera e propria. Quindi ecco palloncini colorati sulle pareti, poster, una torta su misura di cane e diversi snack. Inoltre Justin indossava anche un simpatico cappellino da party.

Joselyn Avila, la sua proprietaria, ha poi deciso di condividere tramite le foto dell’evento sul gruppo Huellitas de Amor, spiegando che voleva condividere con tutti la festa di compleanno di Justin, ringraziando poi anche chi aveva fatto gli auguri al festeggiato.

Peccato che siano arrivati, poi, anche diversi contestatori di professione sui social, che hanno cominciato a criticarli per aver speso così tanti soldi per la festa di compleanno di un cane, quando avrebbero potuto destinarli alle persone affamate, ai bambini che non hanno niente da mangiare, agli anziani che non riescono ad arrivare a fine mese. Altri hanno sottolineato che è bello amare gli animali, ma senza esagerare.

Festa di compleanno del cucciolo: qualcuno difende la famiglia

A questo punto, però, sono intervenuti gli amanti degli animali, che hanno difeso a spada tratta la famiglia che ha solo voluto rendere felice il proprio cucciolone. Nessuno può giudicare se siano brave persone o meno, questo è quanto loro provano per il loro animale domestico.

Altri hanno sostenuto che non è mai ridicolo dimostrare il proprio amore per gli animali. Sottolineando quanto sia bello vedere una famiglia che considera un cane come un membro effettivo a ogni titolo. E in tutto questo shitstorm, l’unico veramente felice è stato il cagnolone. Justin ha goduto di tutte le attenzioni dei suoi umani, ballando anche con loro.