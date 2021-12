Vuoi fare un regalo a Fido (ma anche a Micio, il concetto cambia poco)? Ecco a te i migliori pupazzi per cani che puoi acquistare anche online, per un dono natalizio o per il compleanno del tuo cucciolo. Idee regalo sicure e perfette per poter essere masticate, coccolate e per diventare i migliori amici di Fido.

Su Amazon possiamo trovare tanti pupazzi per cani davvero molto belli e simpatici, sicuri e certificati, che faranno trascorrere a Fido momenti indimenticabili. Peluche da portarsi a dormire nella cuccia, ma anche da usare come gioco per intrattenersi quando sono da soli a casa o quando torniamo da loro.

Ecco 7 pupazzi per cani che puoi comprare anche subito per Fido: sarà sicuramente contento di ricevere questo bel regalo.

KONG – Wild Knots Bear – Corde annodate, imbottitura minima

Fonte foto da Amazon

Da Kong, store di Amazon, possiamo trovare Wild Knots Bear, un peluche con corde annodate e imbottitura minima. Disponibile in tre diverse varianti di colore e anche di misure, dalla XS alla XL, lo scheletro interno è realizzato in corda annodata, per poter aiutare i cani a mordicchiare in tutta tranquillità e sicurezza. L’imbottitura è minima, così da non creare problemi. Il giocattolo è molto morbido, ma anche ultra resistente: così non dovrai preoccuparti che si rompa mentre gioca in tua assenza.

Toozey Giochi per cani, 3 pezzi in peluche resistenti in cotone naturale

Fonte foto da Amazon

Lo store Toozey su Amazon propone un set da tre giochi per cani, anche per cuccioli, in cotone naturale ultra resistenti. I giocattoli sono a forma di volpe e fanno anche rumore quando i cani li mordono. Sono l’ideale per intrattenere i cuccioli: realizzati al 100% in tela naturale solida e multicolore, sono non tossici e sicuri. Ovviamente bisogna fare attenzione nel caso dovessero aprirsi delle fessure: riparale subito per evitare che l’imbottitura esca. I giochi danno sollievo alle gengive dei cuccioli, visto che sono l’ideale per la dentizione, e fanno dimenticare la noia.

G.C Giochi per cani cuccioli, Peluche per cani con Squeak da masticare resistente e interattivo

Fonte foto da Amazon

G.C. propone i suoi giochi per cani cuccioli, un peluche con Squeak per divertirsi: qui disponibile nella forma di coccodrillo, per un gioco interattivo e resistente. Il gioco è indistruttibile e ha uno squittio incorporato nella parte centrale del corpo, emettendo suoni quando il cane lo mastica, così si divertirà e scaccerà la noia. Durevole e sicuro, è realizzato in materiale impermeabile di alta qualità e resistente, con una superficie morbida. Ideale per la pulizia dei denti del cane e per la dentizione dei cuccioli, anche di taglia medio-grande. I giochi sono interattivi, ideali anche per cani in sovrappeso per poterli spronare a muoversi un po’ di più, facendo un po’ di sano esercizio fisico.

Little Petface, Giocattolo per cucciolo

Fonte foto da Amazon

Da Little Petface ecco il giocattolo per cuccioli, disponibile in quattro diversi modelli: Freddi Cord, che puoi vedere nella foto qui sopra, Lu Lu Cord, Osso in tessuto, Stella in tessuto. Sono giocattoli che aiutano a sviluppare competenze e a mantenere occupato il cane, così da dare un calcio alla noia e fare un po’ di attività fisica. Il giocattolo è morbido ed è adatto anche per i cuccioli e i cani di piccola taglia, soprattutto. Così sarà più dolce rannicchiarsi nella cuccia per fare un pisolino.

Toozey Giochi per cani cuccioli in peluche, resistenti e in cotone naturale

Fonte foto da Amazon

Ancora Toozey per un simpatico set di giochi per cani cuccioli, resistenti in cotone naturale. Qui puoi vedere il set con la mucca, ma esistono anche i set con anatre, cervi, elefanti, scoiattoli. Ogni set contiene diversi giocattolini che fanno rumore per intrattenere i cuccioli: pupazzetti per cani, ma anche ossa morbida da mordicchiare, ciambelle, corde e molto altro ancora. Ideali per la salute fisica e mentale di ogni cane. Realizzati al 100% in cotone naturale solido, multicolore, sano, non tossico, i giochi aiutano anche ad alleviare il dolore gengivale del tuo cucciolo. Divertente e robusto, puoi lasciare il gioco tutto il giorno al cane.

Outward Hound Invincibles Mini – gioco felpato a forma di pinguino – per cani – azzurro – XS

Fonte foto da Amazon

Lo Store di Outward Hound propone, invece, i suoi simpatici animaletti felpati in taglie dalla XS alla XXL, quindi ideali per ogni cane. Qui puoi vedere il delizioso e adorabile pinguino, ma puoi acquistare a Fido anche il tenero cucciolo di cane, il sorridente maialino rosa, il pulcino giallo, il serpente verde, il serpente blu e anche il geco multicolor. I cani possono giocare in casa e fuori casa, divertendosi da mattina a sera. Ogni gioco ha una doppia cucitura e un doppio rivestimento, con fodera in Dura-Tuff. Ideale anche per cani piccoli.

MUROAD 3 Pezzi Giochi con Squeak Giocattoli per Cani da masticare, sicuri e resistenti

Fonte foto da Amazon

Infine, ecco i simpatici giocattoli per cani che possiamo trovare sullo store di Amazon della marca Muroad. Giochi ideali per favorire la pulizia dei denti e alleviare i problemi alla dentizione dei cuccioli, per masticare un simpatico amico interattivo ideali per cani di taglia piccola o media. I peluche sono resistenti e sicuri, ideali da masticare. Le dimensioni sono 22 centimetri di lunghezza e 10 centimetri di larghezza. Se il giocattolo viene premuto fa un simpatico rumore, così da stimolare i cani a giocare e fare attività fisica, stimolando i loro istinti naturali. Può diventare anche il perfetto compagno di sonnellini e riposi notturni nella cuccia.

Buon divertimento Fido!