Vi siete mai chiesti quale sia la razza di cani meno impegnativa da tenere in casa? Se siete magari alle prime armi o se non avete molto tempo da dedicare e sapete già che sarete spesso in casa con il vostro cucciolo, dovete scegliere assolutamente la razza migliore. Facendovi magari consigliare dal vostro veterinario, anche per le abitudini da conoscere.

Fonte Pixabay

A ognuno la razza di cani perfetta, per il proprio stile di vita e per come intende vivere il rapporto con il proprio animale domestico. Non tutte le razze, infatti, sono adatte a ogni tipo di padrone.

C’è chi vive in case piccole o senza giardino, che ama andare a passeggiare o che al contrario è molto pigro. Che è sempre fuori per lavoro o che trascorre molto tempo in casa.

Fonte Pixabay

Ogni razza di cane ha delle caratteristiche ben precise non solo per quello che riguarda stazza e fisico. Ma anche per quello che concerne il carattere e le abitudini. Quindi meglio conoscere tutto prima, non vi pare?

Se già sapete che sarete spesso fuori, che il cane rimarrà spesso a casa da solo, che non avrete molto tempo per le passeggiate, ma comunque che lo amerete e tratterete ogni giorno come un principe, ecco che gli esperti veterinari danno i consigli sulla razza giusta da scegliere.

Fonte Pixabay

L’American Staffordshire Terrier è la razza di cani meno impegnativa: perché?

Secondo alcuni recenti studi, una delle razze meno impegnative è l’American Staffordshire Terrier, un bellissimo cane con pelliccia a pelo corto.

Questo tipo di cane riesce a stare molto tempo da solo. E non soffre assolutamente di sindrome di abbandono. Abbaia poco e ama stare in casa con la sua famiglia umana. O in attesa che ritorni a casa.

Fonte YouTube Fauna Friend

Il cane è molto socievole e ovviamente ha bisogno di qualcuno che si dedichi a lui. Ma se lavorate e la sera tornate a casa e gli donate tutto l’affetto che si merita, saprà ricompensarvi con tanto amore.